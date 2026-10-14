Стартап Cambridge Heavy Industries из Массачусетса, который работал в режиме секретности, показал прототип термоядерной установки, которая помещается на столе. Компания собирается использовать малые установки для получения трития, редкого изотопа водорода, который нужен почти всем строящимся термоядерным станциям.

Gemini AI

Тритий сейчас стоит около $30 тыс. за грамм. Недавно стартап привлек посевной раунд на $6,2 млн под руководством Azolla Ventures, в котором также участвовали Overlay, Neta Foundation, P3A, MassCEC и семья Рокрок.

Основатель и гендиректор стартапа Юн Кай рассказал, что компания намеренно сделала малый модульный реактор. Размер ускоряет работу: установка позволяет проводить от 50 до 80 экспериментов в день. Данные идут в ИИ-симуляции, которые помогают оптимизировать конструкцию. Лаборатория находится рядом с Массачусетским технологическим институтом.

Установка сжимает топливную мишень лазерами, как в эксперименте, который впервые показал, что управляемая термоядерная реакция может дать больше энергии, чем потребляет. Отличие в том, что Cambridge Heavy сокращает число лазеров. Один из двух основных лазеров делится на несколько линий, и кольца света поочередно бьют по плоской круглой мишени, от внешнего к внутреннему.

Первое кольцо запускает волну сжатия, следующие усиливают ее в нужный момент. Когда ударная волна доходит до центра, лазер нагревает мишень и создает магнитное поле. При достаточных давлении и температуре начинается синтез.

Концепция родилась в лаборатории химика Кита Нельсона из MIT, где лазерными импульсами изучали материалы в экстремальных условиях. При росте давления исследователи заметили, что подходят к условиям, близким к термоядерным. По словам Кая, конструкция создает высокое давление при сравнительно небольшой мощности лазера.

Электростанцию на основе технологии компания планирует построить примерно через десять лет. Установка будет больше нынешнего прототипа, но меньше других термоядерных станций: около двух баскетбольных площадок. Она проверит, хватает ли такого подхода для получения энергии. TechCrunch не приводит данных о том, сколько энергии дает нынешний прототип.

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Тритий нужен станциям в небольших количествах, порядка граммов в год, но запасы малы: в мире этого элемент всего около 40 кг. По оценке одного исследования, без новых источников отрасли к 2054 году не хватит около 28 кг, это около $840 млн по текущим ценам.

Разработчики станций проектируют топливные системы, которые позволят реакторам почти полностью обеспечивать себя тритием, хотя периодическая подпитка может понадобиться. На это может уйти до десяти лет. По словам Кая, этот период дает Cambridge Heavy годы потенциальной выручки до запуска собственной станции.

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