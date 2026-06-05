Американский «термоядерный» Helion, среди инвесторов которого есть Сэм Альтман, привлек $465 млн в раунде Series G под руководством Thrive Capital. После сделки оценка компании выросла до $15,5 млрд. Деньги направят на завершение строительства Orion — первой электростанции Helion, которую компания планирует подключить к энергосети не позднее 2028 года по контракту с Microsoft. С момента основания стартап привлек уже $1,5 млрд.

Helion

В раунде участвовали новые и действующие инвесторы, включая Lightspeed Venture Partners, Good Ventures Foundation Дастина Московица, SoftBank Vision Fund 2 и университетский эндаумент. Предыдущий раунд на $425 млн Helion закрыла в январе 2025 года.

Helion использует нестандартный подход к получению энергии из термоядерной реакции. В то время как большинство конкурентов планируют превращать тепло реакции в электричество через паровые турбины, Helion хочет обойти этот этап.

Helion намерена снимать ток напрямую с магнитов реактора. Во время термоядерной реакции плазма расширяется и давит на магнитное поле, а эту силу можно превратить в электричество — примерно по тому же принципу, по которому электромобиль возвращает часть энергии при торможении. Теоретически такая схема может заметно повысить КПД установки.

Часть экспертов по-прежнему скептически оценивает техническую реализуемость такого подхода. Helion, в отличие от многих конкурентов, почти не публикует результаты в рецензируемых научных журналах, из-за чего независимая проверка ее расчетов и технических заявлений ограничена. Генеральный директор компании Дэвид Кертли отвечает на этот скепсис прагматично. «Мы не хотим теоретизировать о термоядерном синтезе. Мы просто хотим его построить», — заявил он в интервью TechCrunch.

Сделка Helion стала частью новой волны инвестиций в термоядерную энергетику. На прошлой неделе о новых раундах объявили Focused Energy, привлекшая $240 млн, и Thea Energy, получившая $100 млн. В феврале из стелс-режима вышла Inertia Energy с раундом Series A на $450 млн, а в январе Type One Energy сообщила о привлечении $250 млн в рамках Series B. Совокупный объем инвестиций в сектор только с начала 2026 года превысил $1,5 млрд.

Интерес инвесторов к термоядерной генерации подогревает энергетический дефицит, связанный с ростом ИИ-инфраструктуры. Технологические компании быстро наращивают вычислительные мощности и нуждаются в стабильной базовой генерации. Термоядерный синтез теоретически может дать почти неограниченный объем энергии при сравнительно небольшом расходе ресурсов.

При этом большинство участников рынка не ждет запуска первых коммерческих термоядерных электростанций раньше середины следующего десятилетия. Для венчурного капитала это необычно длинный горизонт планирования, но масштаб потенциального рынка делает такие вложения понятными для инвесторов.

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