Компания Scribe Therapeutics сообщила о получении двух многолетних грантов Калифорнийского института регенеративной медицины (CIRM) на общую сумму $25,7 млн. Средства направят на доклинические программы редактирования генов STX-1200 и STX-1400, предназначенные для снижения наследственно обусловленных уровней липопротеина (а) и триглицеридов.

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На развитие STX-1200 CIRM выделил $12,7 млн, а на STX-1400 — $13 млн. Обе программы используют разработанную Scribe систему редактирования генов на основе CRISPR-CasX и рассчитаны на потенциально однократное введение. Гранты должны помочь компании завершить доклиническую разработку и подготовить программы к возможным испытаниям с участием людей.

Сегодня сердечно-сосудистый риск снижают с помощью лекарств, изменения образа жизни и регулярного контроля показателей крови. В зависимости от диагноза пациентам назначают препараты против повышенного холестерина или триглицеридов, а после инфаркта и других осложнений проводят вторичную профилактику. Такие методы доказали эффективность, но многие из них требуют регулярного лечения в течение долгого времени.

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Scribe Therapeutics хочет воздействовать непосредственно на гены, связанные с выработкой определенных липидных частиц в печени. Разработанная компанией система CRISPR должна найти выбранный участок ДНК и изменить его работу, чтобы организм длительно производил меньше липопротеина (а) или белка, регулирующего уровень триглицеридов.

Компания пытается вывести редактирование генов за пределы лечения редких наследственных заболеваний и применить его к широко распространенным факторам сердечно-сосудистого риска. Потенциальная аудитория таких разработок может исчисляться миллионами людей, но именно поэтому требования к их безопасности будут особенно высокими.

«Мы с гордостью сообщаем, что два подхода к генетической медицине на основе технологии CRISPR, разработанные компанией Scribe, были признаны CIRM за их высокий терапевтический потенциал в лечении сердечно-сосудистых заболеваний у миллионов пациентов», — заявил доктор Бенджамин Оукс, соучредитель и генеральный директор Scribe.

Генетический фактор риска, который есть примерно у каждого пятого человека

Программа STX-1200 предназначена для снижения уровня липопротеина (а), или Lp (a), путем редактирования гена LPA в клетках печени. Повышенная концентрация этой частицы считается независимым и преимущественно наследственным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Повышенный уровень Lp (a) встречается примерно у каждого пятого человека в мире. Он связан с увеличением риска инфаркта, инсульта и стеноза аортального клапана, хотя индивидуальная вероятность осложнений зависит и от возраста, давления, холестерина и других факторов.

Уровень Lp (a) в основном определяется наследственностью и обычно мало меняется в течение жизни. Питание и физическая активность практически не снижают сам показатель, но по-прежнему помогают уменьшить общий сердечно-сосудистый риск за счет воздействия на давление, вес и другие факторы.

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STX-1200 должна инактивировать ген LPA в клетках печени и тем самым снизить производство Lp (a). В экспериментах на генетически модифицированных мышах Scribe сообщила о снижении показателя более чем на 95% после одной низкой дозы. Эти результаты пока не подтверждают, что такой же эффект окажется безопасным и устойчивым у людей.

Вторая программа, STX-1400, ориентирована на тяжелую гипертриглицеридемию, семейный и мультифакторный синдромы хиломикронемии. При этих состояниях в крови накапливается большое количество богатых триглицеридами частиц, что может приводить к острому панкреатиту. Пациентам приходится строго ограничивать жиры в рационе, но одной диеты бывает недостаточно.

STX-1400 нацелена на ген APOC3, который участвует в регулировании богатых триглицеридами липопротеинов. Scribe сообщила, что экспериментальная версия терапии отредактировала более 75% клеток печени приматов, а в опытах на мышах уровень триглицеридов снизился более чем на 95%. Пока неизвестно, приведут ли эти результаты к длительному лечебному эффекту без неприемлемых побочных последствий у людей.

От постоянного лечения к длительному эффекту

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире, поэтому исследователи ищут способы раньше и надолго снижать связанные с ними риски. Разработки Scribe относятся именно к такому подходу, но пока не доказано, что уменьшение показателей с помощью редактирования генов предотвратит инфаркты, инсульты или другие осложнения у людей.

Программы Scribe отражают интерес биотехнологической отрасли к более длительным и потенциально однократным методам терапии. Однако редактирование гена, связанного с фактором риска, не равнозначно устранению причины всего заболевания. Сердечно-сосудистые болезни развиваются под влиянием множества наследственных, возрастных и поведенческих факторов.

«Программа доклинических разработок CIRM призвана продвинуть потенциальные методы лечения к клиническим испытаниям для пациентов, у которых нет других вариантов, — сказала доктор Лиза МакГинли, старший научный сотрудник по доклиническим разработкам в CIRM. — Генетические препараты, такие как те, которые разрабатывает компания Scribe, могут изменить жизнь миллионов людей в Калифорнии и во всем мире, имеющих генетическую предрасположенность к различным формам сердечно-сосудистых заболеваний».

Обе программы остаются на доклинической стадии, а получение грантов не означает, что терапии уже готовы к испытаниям или получат одобрение. Scribe предстоит завершить исследования безопасности, определить дозировки, подготовить производство и получить разрешение на первое применение у людей. После этого кандидатам потребуется пройти несколько стадий клинических испытаний.

Редактирование генов постепенно выходит за пределы терапии редких заболеваний и приближается к более распространенным факторам риска. Если испытания подтвердят безопасность и эффективность таких подходов, они могут уменьшить потребность в регулярном приеме препаратов у части пациентов. Пока же STX-1200 и STX-1400 остаются ранними экспериментальными программами, а их способность предотвращать заболевания у людей еще только предстоит доказать.

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