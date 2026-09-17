Американский стартап Noetive вышел из стелс-режима с посевным раундом на $41 млн. Компания разрабатывает ИИ для предприятий, который должен разбираться в происходящем за пределами цифровой среды — от работы производственных линий и логистики до строительных процессов.

Igor Omilaev, Unsplash

Раунд возглавил венчурный фонд Eclipse, который участвовал в создании Noetive еще до ее запуска. Среди других инвесторов — Craft Ventures, Westly Group и несколько технологических предпринимателей и топ-менеджеров, включая технического директора Meta* Эндрю Босворта и технического директора Airbnb Ахмада Аль-Дахле. Оценку стартапа после раунда стороны не раскрыли.

В Noetive исходят из того, что современные языковые модели вроде ChatGPT научились хорошо работать с текстом и другой цифровой информацией, но гораздо хуже понимают физический мир. Например, ИИ может подробно объяснить, как ездить на велосипеде, однако это еще не означает, что он способен самостоятельно управлять им, ориентироваться в пространстве и постоянно учитывать меняющуюся обстановку вокруг.

Для этого Noetive создает так называемую world model — модель мира, которая должна учитывать не только цифровые данные, но и состояние оборудования, расположение объектов, действия людей и постоянно меняющиеся условия вокруг них. На первом этапе стартап сосредоточился на производстве, логистике и строительстве.

Платформа Noetive подключается поверх программного обеспечения, которым предприятие уже пользуется, в том числе старых и сильно кастомизированных систем. ИИ изучает данные из этих программ, постепенно разбирается в том, как устроена работа компании, а затем берет на себя отдельные операционные задачи и ищет возможности улучшить процессы.

Одним из первых клиентов Noetive стал американский производитель напитков Steuben Foods. Стартап помогает ему с производственным планированием — системой, в которой приходится одновременно учитывать состояние линий, доступность сотрудников, поставки сырья, новые заказы и другие постоянно меняющиеся условия. Раньше часть такой работы занимала до недели и выполнялась раз в месяц, а с Noetive планы можно пересчитывать ежедневно за несколько минут.

В Steuben Foods рассчитывают, что использование Noetive позволит увеличить мощность уже существующих производственных линий на 10−15% без строительства новых.

Часть инвестиций Noetive направит на расширение исследовательской и инженерной команды и дальнейшую разработку ИИ. Параллельно стартап создает универсальный сенсорный модуль, который должен стать для системы «глазами и ушами»: он будет в реальном времени собирать данные о физической среде и помогать ИИ понимать, что происходит, например, на производственной линии или в автопарке.

В дальнейшем Noetive хочет сделать систему самообучающейся: она должна анализировать результаты собственных решений, получать новые данные из реальной работы предприятия и на их основе постепенно становиться точнее. В WSJ такой подход описывают как рекурсивный ИИ.

Noetive выходит на рынок на фоне резкого роста интереса инвесторов к physical AI — системам искусственного интеллекта, которые взаимодействуют не только с цифровыми данными, но и с физическим миром. К этому направлению относятся в том числе автономный транспорт, робототехника и ИИ для промышленных предприятий. По данным Silicon Valley Bank, которые приводит WSJ, объем инвестиций в сегмент может вырасти с $13 млрд в 2025 году до $47 млрд по итогам 2026-го.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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