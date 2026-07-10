Разработчик корпоративных ИИ-агентов Lyzr поручил собственному ИИ часть работы над раундом Series B на $100 млн. Компания рассчитывает провести его при оценке около $500 млн.

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Особенность раунда заключается в том, что значительную часть первичной и рутинной работы с инвесторами компания передала собственному ИИ-агенту SivaClaw. Он отвечал на вопросы более чем 130 потенциальных инвесторов, помогал готовить инвестиционные меморандумы и отслеживал, на каких слайдах презентации собеседники задерживались дольше всего.

Lyzr основали в 2023 году как платформу для создания и внедрения корпоративных ИИ-агентов. Ее сервис Agent Studio предлагает более 100 готовых шаблонов для разных рабочих процессов. По оценке самой компании, они позволяют сократить трудозатраты при разработке агентов примерно на 70%. В октябре 2025 года Lyzr привлекла $8 млн в раунде Series A под руководством Rocketship. VC. В сделке также участвовала Accenture Ventures, а в совет директоров стартапа вошел Генри Форд III.

По данным Bloomberg, Lyzr оценила совокупный интерес к текущему раунду примерно в $400 млн. Переговоры проходили с фондами Кремниевой долины, ближневосточными венчурными компаниями и инвесторами из финансового сектора.

По утверждению Lyzr, ради раунда основателям не пришлось совершать традиционные поездки на встречи с инвесторами на Sand Hill Road. Первичные вопросы, подготовку части материалов и анализ интереса собеседников во многом взял на себя агент, тогда как команда подключалась к последующим переговорам.

Сооснователь Lyzr Сива Сурендира заявил, что ИИ заметно ускорил первичную работу с инвесторами. После обучения на данных о компании, ее финансах, команде и продукте агент смог отвечать на повторяющиеся вопросы и готовить материалы для дальнейших переговоров. По словам Сурендиры, компания также планирует открыть исходный код инструмента, созданного инженерной командой в Бангалоре.

Lyzr при этом не утверждает, что полностью передала фандрайзинг искусственному интеллекту. Финальные обсуждения, договоренности и оформление сделки оставались за людьми. Представители компании признают, что агент помогал начинать разговоры с инвесторами и поддерживать первичное общение, но самостоятельно сделки не закрывал.

Раунд пока официально не закрыт. Сумма в $100 млн и оценка в $500 млн основаны на данных самой Lyzr, а ведущего инвестора компания публично не назвала. В корпоративном секторе интерес к ИИ-агентам растет, однако многие проекты по-прежнему не выходят за пределы пилотного этапа. Их масштабированию мешают не только ошибки моделей, но и сложности с интеграцией, безопасностью, контролем качества и прозрачностью работы систем.

На этом рынке кейс Lyzr выглядит заметной демонстрацией того, какие части сложного многостороннего процесса уже можно передать ИИ. Агент работал с большим числом обращений, помогал готовить документы и анализировал поведение потенциальных инвесторов. Однако считать это окончательным доказательством зрелости технологии пока рано, поскольку раунд не закрыт, а основные показатели приводит сама компания.

Кейс Lyzr отражает и высокий интерес венчурного рынка к ИИ-компаниям. Стартапы с растущей выручкой, крупными клиентами и подтвержденным спросом на продукт по-прежнему могут рассчитывать на большие раунды. Однако история Lyzr скорее показывает сокращение объема рутинной работы, чем исчезновение традиционного фандрайзинга. Личные переговоры, проверка бизнеса и согласование условий сделки по-прежнему требуют участия основателей и инвесторов.

О высоком интересе инвесторов к ИИ-разработчикам говорят и другие обсуждаемые сделки. Например, шведская платформа Lovable ведет переговоры о привлечении $300 млн при оценке $13,2 млрд. Если стороны договорятся, стоимость компании вдвое превысит показатель предыдущего раунда, закрытого в декабре 2025 года.

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