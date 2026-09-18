Геотермальный стартап Mazama Energy привлек $135 млн в новом раунде серии B. Компания рассчитывает использовать сверхгорячие породы на большой глубине для круглосуточной выработки электроэнергии.

Alex Shuper, Unsplash

В Mazama считают, что ключом к высокой производительности станций станет работа с водой при экстремальных температурах и давлении. На глубине около 4,6 км температура достигает 400°C. В этих условиях вода становится сверхкритической и может переносить значительно больше тепла, чем пар, используемый в обычных геотермальных установках.

Компания уже испытала этот подход на практике. Скважину глубиной примерно 15 тыс. футов (4,6 км) удалось пробурить за 15 дней. В дальнейшем Mazama намерена создавать горизонтальные скважины, каждая из которых, по расчетам стартапа, сможет обеспечивать до 15 МВт электроэнергии. Компания ожидает, что такая технология позволит получать до десяти раз больше энергии из одной скважины по сравнению с традиционными геотермальными системами.

Первую электростанцию Mazama строит в Орегоне. Начать производство электроэнергии стартап планирует в 2027 году, а полностью завершить объект — к 2030-му. Его проектная мощность должна составить 200 МВт. При этом общий потенциал орегонской площадки Mazama оценивает в 10 ГВт. Год назад компания называла показатель в 5 ГВт.

Интерес к подобным проектам растет вместе с потребностями центров обработки данных и инфраструктуры искусственного интеллекта. Геотермальные станции способны вырабатывать электроэнергию постоянно, поэтому их рассматривают как один из вариантов обеспечения крупных объектов стабильным энергоснабжением.

Мировой потенциал сверхгорячей геотермальной энергетики оценивается в значительно более крупных масштабах. Университет Твенте и Clean Air Task Force подсчитали, что разработка 1% таких ресурсов может теоретически обеспечить более 63 ТВт электроэнергии.

Помимо проекта в Орегоне, Mazama уже получила участок для строительства второго объекта.

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