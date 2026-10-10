Стартап Natura вывел на рынок «умное» кольцо Interface стоимостью $99, которое позволяет нажатием пальца поручить задачу ИИ-агенту без обращения к смартфону. Предзаказы должны открыться в ноябре, поставки запланированы на декабрь или январь. Помимо работы с агентами, устройство следит за здоровьем: пульсом, вариабельностью сердечного ритма, сном и активностью.

Natura

На старте кольцо будет работать с рядом ИИ-агентов и приложений, среди которых Muse** от Meta*, Instinct, Grok Bot, Claude и ChatGPT. Пользователь сам выбирает, какой сервис займется конкретной задачей: например, написание кода можно поручить Claude, а бронирование столика Instinct.

Ответы агентов приходят на подключенные наушники, в Live Activity на iPhone или в приложение NatureOS. Кроме того, кольцо управляет устройствами пользователя, включая компьютеры.

Natura основал Карло Эдоардо Ферраррис — основатель компании Rolling Square, производящей периферийные устройства. Первым продуктом компании стали HumanPods, наушники для общения с ИИ-агентами.

Читайте также Dyson выпустила зубную щетку с камерой и ИИ за $499

Позже в Natura решили, что для развития голосовых технологий нужен другой форм-фактор. По словам Феррарриса, пользователям нужен круглосуточный доступ к агентам, а кольцо не снимают: с ним можно принимать душ и спать.

Помимо доступа к агентам Interface фиксирует пульс, пульс покоя, вариабельность сердечного ритма, фазы сна, шаги и дневную активность, а также температуру кожи. Без подзарядки устройство работает от 6 до 12 дней в зависимости от нагрузки, полная зарядка занимает чуть больше 1,5 часов.

Рынок умных колец уже заполнен: решения для контроля здоровья выпускают Oura, Ultrahuman и RingConn, а ИИ-функции предлагают Pebble и Vocci. Ферраррис считает, что Interface выделится на фоне конкурентов за счет сочетания функций «умного» кольца и интерфейса для делегирования задач ИИ-агентам.

Читайте также Для детей выпустят ИИ-гаджет без экрана

Цена в $99, по словам компании, временная: Natura планирует повысить ее после того, как устройство получит распространение и спрос. После бесплатного периода в три-шесть месяцев пользователям предложат подписку за $9 в месяц. В итоге годовой доступ к функциям кольца превысит его стоимость.

Ферраррис ожидает, что со временем кольцо станет основным интерфейсом между человеком и технологиями и заменит часть задач, для которых сейчас нужен экран: заполнение форм, переписку в приложениях, поиск файлов и подготовку презентаций.

На первом этапе аудиторией станут владельцы персональных агентов, в основном специалисты из IT. Основатель считает, что примерно за год большинство людей из индустрии обзаведется таким гаджетом. Это прогноз самой компании, независимых оценок спроса на подобные устройства пока нет.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ,

**продукт экстремистской организации, запрещенной на территории РФ

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.