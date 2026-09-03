Компания Dyson представила в Париже CameraJet — электрическую зубную щетку за $499 со встроенной камерой и ИИ-системой, которая находит промежутки между зубами и направляет туда струю ополаскивателя. Создание устройства заняло шесть лет, продажи начались 1 сентября.

Dyson

В основе CameraJet лежит технология Gap Optical Targeting. Макрокамера разрешением 100 тыс. пикселей снимает 28 кадров в секунду, а алгоритм машинного обучения ищет на изображениях промежутки между зубами. Обнаружив такой участок, система в течение 100 миллисекунд направляет туда конусообразную струю ополаскивателя. Алгоритм обучали на 470 тыс. снимков зубов, собранных во время разработки устройства.



Dyson объясняет необходимость CameraJet тем, что пользователи часто пропускают промежутки между зубами. Согласно исследованию компании 2017 года, девять из десяти людей пользуются зубной нитью реже, чем рекомендуется. В релизе также приводится среднее время чистки — 45 секунд вместо положенных двух минут. Именно межзубные промежутки, отмечает Dyson, остаются одной из самых труднодоступных зон.

Форму струи инженеры Dyson отрабатывали с помощью искусственного зубного налета, созданного в ходе пятилетнего сотрудничества с факультетом стоматологии Национального университета Сингапура. Лабораторный аналог позволял быстрее сравнивать разные версии конструкции и проверять качество очистки, не запуская новое клиническое испытание после каждого изменения.

В тестах на искусственном налете тонкая струя, которую используют традиционные ирригаторы, проделывала в материале отверстие, но не удаляла его полностью. Коническая струя CameraJet, по утверждению Dyson, охватывает более широкую площадь и работает при меньшем давлении, поэтому должна бережнее воздействовать на десны и эмаль.

Сменная насадка CameraJet сочетает два типа щетины: более жесткие внутренние щетинки предназначены для удаления поверхностных пятен, а мягкие внешние — для очистки вдоль линии десен. RFID-метка считает количество чисток и напоминает, когда насадку пора заменить. Система переменных сонических колебаний меняет угол движения щетинок, чтобы они не останавливались при соприкосновении с поверхностью зуба.



CameraJet подключается к приложению MyDyson по Wi-Fi и Bluetooth. Пользователь может в реальном времени смотреть изображение с камеры, изучать карту очищенных и пропущенных зон и получать рекомендации по технике чистки. По утверждению Dyson, камера включается только во время прямой трансляции или автоматического поиска межзубных промежутков, а изображения не записываются и не сохраняются ни на устройстве, ни в облаке.

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По результатам внешнего лабораторного теста, на который ссылается Dyson, в режиме чистки с переменными соническими колебаниями, но без струи CameraJet удалила до 69% больше налета в труднодоступных местах, чем ведущие электрические щетки премиум-класса. При этом в релизе не названа организация, проводившая испытание, и не приведены независимые клинические данные, которые подтверждали бы такое преимущество при обычном использовании.

Вслед за CameraJet Dyson собирается выпустить зубную пасту без лаурилсульфата натрия (SLS), распространенного пенообразователя, и слабо пенящийся ополаскиватель. Оба средства разрабатываются специально для новой щетки: небольшое количество пены не должно закрывать обзор камеры и мешать работе Gap Optical Targeting.

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