OpenAI представила Astra for Law — платформу для юридических фирм и legal-tech компаний, построенную на базе флагманской модели GPT-6 Astra. Разработка объединяет саму модель, специализированный поисковый индекс по правовым источникам и настройки под задачи юридического анализа.

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Доступ к сервису на старте получат отдельные фирмы через программу Trusted Access в ChatGPT и Codex, позже продукт появится в API под названием gpt-6-astra-law. Среди партнеров, уже строящих собственные продукты на базе Astra for Law, — компании Harvey и Legora.

В основе продукта лежит поисковый индекс, охватывающий более 230 млн URL с судебной практикой, законами, нормативными актами и решениями административных органов США; база пополняется ежедневно. Благодаря сотрудничеству с некоммерческой организацией Free Law Project и ее сервисом CourtListener индекс включает свыше 99,9% опубликованных прецедентов судов США.

Эффективность решения проверялась на 200 вопросах из закрытой выборки теста Vals AI Legal Research Bench. При максимальном уровне вычислительных усилий Astra for Law прошла итоговую проверку корректности по 54% вопросов против 38,7% у базовой GPT-6 Astra с обычным веб-поиском.

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По вопросам, связанным с судебной практикой, система нашла на 24% больше релевантных прецедентов и извлекла до 54% больше подходящих фрагментов из нужных судебных решений при одинаковом уровне вычислительных усилий.



Для защиты конфиденциальной информации клиентов OpenAI запустила программу Trusted Access, в рамках которой компания вообще не хранит данные клиентов на уровне API.



Экосистему продукта дополнили 26 новых плагинов от партнеров — в частности, iManage, Intapp, DeepJudge, а также интеграция с HighQ от Thomson Reuters и анонс будущего коннектора CoCounsel Legal. Отдельно запущены 9 плагинов от юридического сообщества с 47 готовыми сценариями использования, а также стала общедоступной интеграция ChatGPT с Word.

По данным OpenAI, продукт уже применяют несколько крупных юрфирм: Sullivan & Cromwell создала анализатор соглашений на основе собственных переговорных методик, Ropes & Gray — систему проверки данных при сделках, а Cooley — инструмент GO Public для подготовки компаний к IPO.

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В ноябре 2025 года «Яндекс» запустил подобный сервис в России. Платформа под названием «Нейроюрист» обладает похожим на Astra for Law функционалом — ИИ помогает анализировать правовые документы и искать судебную практику. Тем не менее, сравнивать эти два инструмента сложно, так как продукт OpenAI адаптирован для работы в куда более сложной законодательной системе США, а «Нейроюрист» Яндекса заточен под работу в российском правовом поле.

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