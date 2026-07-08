ИИ-стартап Norm, специализирующийся на автоматизации юридических услуг, привлек $120 млн в раунде серии C, доведя свою оценку до $1,2 млрд. Раунд возглавила инвестиционная компания Khosla Ventures. Так компания, работающая на рынке почти три года, получила статус единорога.

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Norm также запустил связанную с ним юридическую фирму Norm Law, где ИИ-агенты выполняют основной объем работы под контролем юристов. Компания разрабатывает и агентов, которые могут проверять работу других ИИ-систем с юридической точки зрения.

Ключевое отличие модели Norm от традиционной юридической практики — оплата по результату вместо почасовой тарификации, которая остается стандартом для большинства юрфирм. Так компания пытается показать себя не обычной юридической фирмой с ИИ-инструментами, а игроком, изначально построенным вокруг искусственного интеллекта.

Norm — один из нескольких юридических ИИ-стартапов, которые появились за последние несколько лет вместе с Harvey и Legora и пытаются автоматизировать рутинную работу юристов. Спрос на такие решения растет из-за увеличения расходов корпоративных клиентов на юридические услуги и желания компаний сократить объем типовых задач, которые по-прежнему выполняются вручную.

Мощная конкуренция

Лидером сегмента остается Harvey. В марте 2026 года компания привлекла $200 млн при оценке $11 млрд в раунде, который возглавили GIC и Sequoia Capital. Платформой Harvey пользуются более 100 тыс. юристов в 1300 организациях, включая большинство компаний из рейтинга AmLaw 100, а годовая выручка, по данным источников, превысила $300 млн. Шведская Legora также быстро растет: в 2026 году компания довела общий размер раунда серии D до $600 млн, а оценку — до $5,6 млрд. Ее годовая выручка превысила $100 млн.

На этом рынке Norm заметно отличается от конкурентов. Вместо того чтобы просто продавать ПО юридическим фирмам и корпоративным юротделам, компания выстраивает собственную юридическую практику, где ИИ-агенты выполняют основной объем работы под контролем штатных юристов.

Конкуренцию усиливают и крупные разработчики базовых моделей. В частности, Anthropic ранее в этом году запустила отдельный юридический инструмент, что повышает давление на специализированные стартапы и заставляет их точнее объяснять, чем они отличаются от универсальных ИИ-платформ.

Привлеченные средства Norm направит на развитие продукта и найм новых юристов. Общий объем финансирования компании с момента основания превысил $260 млн.

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