ИИ-стартап General Intuition обсуждает новый раунд при оценке $6 млрд до привлечения нового капитала. После июньского раунда компанию оценивали в $2,3 млрд. Стартап обучает модели на записях видеоигр и данных о действиях игроков. По данным TechCrunch, спрос инвесторов уже превысил запланированный объем раунда.

Alex Shuper, Unsplash

Сделка еще не закрыта. По словам источника TechCrunch, инвесторы готовы вложить больше, чем General Intuition планировала привлечь. Среди потенциальных новых участников — Valor Equity Partners, Point72 Ventures и Seven Seven Six; действующие инвесторы Khosla Ventures и General Catalyst также намерены войти в раунд.

Предыдущий раунд General Intuition закрыла в июне. Стартап привлек $320 млн в серии A и получил оценку $2,3 млрд после сделки. В новом раунде $6 млрд — оценка до поступления денег, поэтому прямое сравнение условно: июньская цифра уже учитывала инвестиции, новая пока нет.

General Intuition обучает ИИ-агентов на игровом опыте. В набор данных входят не только видеозаписи, но и «метки действий» — информация о том, какие кнопки нажимал игрок и в какой момент. По замыслу компании, это должно помочь модели понимать связь между ситуацией и действием, а затем применять полученные навыки в незнакомых задачах.

General Intuition возглавляет Пим де Витте, создатель платформы Medal для обмена игровыми роликами. В октябре 2025 года он выделил новый стартап из Medal, а накопленный платформой архив из сотен миллионов часов игрового процесса стал исходным материалом для обучения моделей.

Теперь General Intuition хочет перенести этот подход из виртуальной среды в физический мир — прежде всего в робототехнику. Деньги нового раунда стартап планирует направить на развитие базовой модели, вычислительную инфраструктуру и расширение команды. Для доступа к дополнительным вычислительным мощностям компания сотрудничает с облачным провайдером CoreWeave.

Основатель Khosla Ventures Винод Хосла считает, что «метки действий» помогут моделям переносить навыки на задачи, на которых их специально не обучали. Фонд Valor Equity Partners известен как инвестор SpaceX. По данным TechCrunch, General Intuition может стать первой ИИ-лабораторией, в которую Valor вложится после SpaceX, однако участие фонда в текущем раунде пока официально не подтверждено.

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