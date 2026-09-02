Стартап AfterQuery, который готовит обучающие данные для ИИ-моделей, может получить оценку в $3,2 млрд в новом раунде финансирования, сообщает Forbes. По данным издания, компания уже нашла ведущего инвестора.

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Всего пять месяцев назад, в апреле, AfterQuery закрыла раунд серии A на $30 млн при оценке $300 млн. Если новый раунд состоится на условиях, о которых пишет Forbes, оценка стартапа увеличится более чем в десять раз менее чем за полгода.

Если новая оценка подтвердится, AfterQuery станет самым быстрым стартапом в истории Y Combinator, прошедшим путь от запуска до статуса единорога, заявил партнер акселератора Густаф Альстремер. Основатели компании, 22-летний Карлос Георгеску и 23-летний Спенсер Матега, попали в зимний набор Y Combinator 2025 года около полутора лет назад, причем тогда у них еще не было ни продукта, ни окончательной идеи для стартапа.

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В апреле AfterQuery заявляла, что ее выручка в годовом выражении превысила $100 млн. Уже в июле Матега сообщил о регулярной выручке в несколько сотен миллионов долларов, не назвав точную сумму. Forbes пишет, что AfterQuery работала с Nvidia, лабораторией Thinking Machines Lab и юридическим ИИ-стартапом Legora. Сама компания также называет себя поставщиком данных для южнокорейской лаборатории Motif Technologies.

AfterQuery работает на рынке экспертных обучающих данных, где конкурирует с Mercor и Scale AI. Компания привлекает врачей, юристов, инженеров, финансовых аналитиков и других специалистов, которые создают и проверяют материалы для обучения ИИ-моделей.

AfterQuery предлагает разработчикам не просто наборы правильных ответов. Компания фиксирует, как специалисты выполняют реальные задачи, какие решения принимают по ходу работы и как пересматривают первоначальный подход, а затем превращает этот процесс в обучающие данные. Перед передачей материалов клиентам стартап также проверяет их качество на собственных конвейерах дообучения и измеряет, как новые данные влияют на результаты моделей.

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