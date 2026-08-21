Американский стартап Micro1, занимающийся разметкой и генерацией данных для обучения ИИ-моделей, за последние восемь месяцев увеличил валовую годовую выручку (ARR) со $100 млн до $500 млн. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с финансовыми показателями компании, сообщает TechCrunch.

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Как и другие игроки этого рынка, привлекающие врачей, юристов и ученых на контрактной основе, Micro1 удерживает у себя примерно 60−70% валового дохода — таким образом, чистая годовая выручка компании составляет от $150 млн до $200 млн.

По этому показателю стартап пока отстает от конкурентов: Mercor этим летом достиг $2 млрд валовой годовой выручки, а Handshake ранее в этом году преодолел отметку в $1 млрд. В то же время рост Micro1 показывает, что спрос на рынке данных для ИИ достаточно велик, чтобы поддерживать сразу несколько крупных игроков.

Аналитики ожидают дальнейшего ускорения роста сегмента: часть исследователей допускает, что в будущем расходы компаний на данные для обучения ИИ могут сравняться с затратами на вычислительные мощности.

Для Micro1 такой сценарий выгоден — размер контрактов у компании увеличивается, а маржинальность бизнеса растет за счет перехода на автоматизированную генерацию синтетических данных, например автоматических описаний видеоконтента без участия человека. Часть данных, которые генерирует Micro1, можно продавать сразу нескольким заказчикам — валовая маржа по такому «готовому» продукту достигает 80−90%.

Практика продажи одинаковых массивов данных разным клиентам вызвала недавно критику в отрасли: оппоненты утверждают, что поставки готовых данных китайским разработчикам ИИ помогают их моделям приближаться по мощности к американским аналогам.

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Основатель Micro1 Али Ансари в прошлом месяце заявил в соцсети X, что в отличие от ряда конкурентов его компания не продает данные китайским разработчикам моделей. По его словам, некоторые компании, работающие с человеческими данными, сотрудничают с иностранными конкурентами США, и результаты этого уже видны на примере модели Kimi K3.

Micro1 начинала как сервис ИИ-рекрутинга, но после того как клиенты, занимающиеся разметкой данных, начали использовать платформу компании для найма инженеров-аннотаторов, Ансари принял решение развивать это направление как отдельный бизнес.

Помимо оценки ответов моделей экспертами — практики, известной как reinforcement learning gyms («тестовые среды для обучения с подкреплением»), — компания также формирует датасет для предобучения робототехнических систем, привлекая сотни специалистов широкого профиля для фиксации бытовых взаимодействий с предметами у себя дома.

В сентябре прошлого года Micro1 привлекла раунд серии A при оценке в $500 млн. По данным TechCrunch, стартап мог недавно закрыть новый раунд при значительно более высокой оценке.

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