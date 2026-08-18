Google, входящая в Alphabet, договорилась о покупке внутренних бизнес-данных обанкротившейся авиакомпании Spirit Airlines за $10 млн. Компания планирует использовать их для разработки продуктов и обучения моделей искусственного интеллекта.

Karollyne Videira Hubert, Unsplash

В массив данных входят электронные письма сотрудников Spirit, сообщения в Microsoft Teams, электронные таблицы и календари, а также маркетинговая, производственная и операционная информация. До завершения сделки данные должны быть обезличены и не будут содержать сведения о клиентах или другие персональные данные. В среду, 19 августа, судья по делам о банкротстве рассмотрит вопрос об одобрении продажи. Spirit также получила предложение на $7,5 млн от компании Mercor, специализирующейся на обработке данных с использованием ИИ.

Spirit распродает активы в рамках процедуры банкротства после закрытия бизнеса в мае. Авиакомпания прекратила работу из-за высокой долговой нагрузки и роста цен на топливо.

Сделка Google со Spirit происходит на фоне активизации слияний и поглощений (M&A) на рынке искусственного интеллекта. В конце 2025 года Meta* приобрела ИИ-стартап Manus более чем за $2 млрд. Компания разрабатывает агентные системы, способные самостоятельно выполнять сложные цифровые задачи. В августе 2026 года Anthropic также ведет переговоры о покупке стартапа Decart AI примерно за $6 млрд — он занимается повышением эффективности ИИ-моделей и снижением затрат на вычисления.

А еще эта сделка вписывается в более широкую и напряженную историю отношений ИИ-индустрии с чужими данными. В июле 2026 года федеральный суд США утвердил рекордную выплату Anthropic — компания заплатит $1,5 млрд по делу о нарушении авторских прав при обучении ИИ-моделей, это крупнейшая компенсация по делу об авторских правах в истории США. Иск подали писатели, обвинившие компанию в использовании защищённых книг для обучения Claude без разрешения, а суд установил, что Anthropic получила миллионы книг через теневые библиотеки LibGen и PiLiMi.

Страдают от экспансии ИИ и медиа: крупные издатели, включая USA Today, Politico и CNN, фиксируют обвал поискового трафика из-за того, что ИИ-сводки Google отвечают на запросы пользователей прямо в выдаче — органический трафик из Google снизился на 18% у USA Today, на 20% у Politico и примерно на 31% у CNN и Business Insider за год. Часть изданий уже судится с Google — USA Today подала иск, утверждая, что компания обладает монополией в рекламных технологиях, что наносит ущерб выручке от рекламы.

*Meta — признана Минюстом России экстремистской и запрещена

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