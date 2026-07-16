Шведский медицинский стартап Neko Health, основанный создателем Spotify Даниэлем Эком и предпринимателем Ялмаром Нильсонне, привлек $700 млн нового капитала. Крупнейший раунд в истории компании поможет ей ускорить открытие диагностических центров в Великобритании и выйти на рынок США, начав с Нью-Йорка.

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Раунд возглавили действующие инвесторы Neko Health — OG Venture Partners миллиардера Эяля Офера и Lightspeed Venture Partners. В число новых частных инвесторов вошли глава Meta* Марк Цукерберг и Присцилла Чан, теннисистка Мария Шарапова, модель Клаудия Шиффер, бывший футболист Тьерри Анри и музыкальный предприниматель, сооснователь Beats Джимми Айовин.

Neko Health официально не раскрыла новую оценку, однако источники Financial Times оценивают компанию почти в $7 млрд. Это примерно в четыре раза больше, чем в январе 2025 года, когда стартап привлек $260 млн при оценке около $1,7 млрд.

Бизнес Neko Health строится вокруг платных профилактических обследований, а не лечения заболеваний. Во время приема пациент проходит сканирование кожи и ряд других исследований, включая анализы крови и проверку показателей сердечно-сосудистой системы, после чего получает консультацию врача. По утверждению компании, такой подход помогает выявлять признаки рака кожи, диабета и сердечно-сосудистых нарушений еще до появления выраженных симптомов.

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Сейчас Neko Health управляет восемью центрами в Швеции и Великобритании, а позднее в этом году рассчитывает открыть первую клинику в Нью-Йорке. Обследование стоит £299 в Великобритании и 2750 шведских крон в Швеции. По данным компании, процедуру уже прошли более 100 тыс. человек, а еще свыше 350 тыс. записались на нее или зарегистрировались в листах ожидания.

Привлеченные средства Neko Health направит на быстрое расширение сети центров в Великобритании и США, дальнейшую разработку собственного диагностического оборудования и развитие программного обеспечения для анализа медицинских данных.

Новый раунд показывает высокий интерес инвесторов к профилактической медицине и платным сервисам, которые предлагают искать риски для здоровья до появления симптомов. Особенно привлекательными для фондов становятся компании, объединяющие искусственный интеллект, собственное оборудование и физическую сеть клиник. При этом клиническая польза массовых обследований людей без жалоб остается предметом дискуссии среди врачей и исследователей.

Neko Health стала одним из главных проектов Даниэля Эка за пределами Spotify. Предприниматель также инвестирует через свою компанию Prima Materia в европейские технологические стартапы и возглавляет совет директоров оборонной компании Helsing, развивающей системы на основе искусственного интеллекта.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ



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