Стартап Sierra заявил, что в ближайшие годы люди смогут управлять программами с помощью обычного языка — без привычных интерфейсов. Компания уже создала ИИ-инструмент, который умеет автоматически создавать и запускать других агентов.

Сооснователь и гендиректор Sierra Брет Тейлор считает, что в ближайшие годы взаимодействие людей с программным обеспечением радикально изменится. Его компания разрабатывает ИИ-агентов для клиентского сервиса в корпоративном секторе.

В прошлом месяце Sierra представила Ghostwriter — ИИ-агента, способного создавать других агентов. Инструмент позиционируется как «агент как услуга» и должен заменить привычные интерфейсы с кликами управлением через естественный язык. Пользователю достаточно описать задачу — после этого система сама создает и разворачивает нужного агента.

По словам Тейлора, многие корпоративные программы остаются сложными, и сотрудники используют их редко. Например, системы вроде Workday открывают лишь в отдельных случаях — при найме или оформлении льгот.

Выступая на конференции HumanX в Сан-Франциско, Тейлор отметил, что в будущем пользователям не придется разбираться в интерфейсах — они будут просто формулировать запросы на естественном языке.

«Я искренне считаю, что именно в этом направлении движется мир», — заявил он.

Тейлор также сообщил, что Sierra уже использует Ghostwriter для быстрого развертывания агентов. В качестве примера он привел внедрение решения для Nordstrom — проект занял около четырех недель.

Компания Sierra была основана менее двух лет назад и уже вышла на годовую выручку около $100 млн. В сентябре стартап привлек $350 млн инвестиций при оценке в $10 млрд в раунде под руководством Greenoaks Capital.

