Стартап Taktile, специализирующийся на автоматизации высокорисковых решений в финансовом секторе, закрыл раунд серии C на $110 млн. Раунд возглавило подразделение Goldman Sachs; в нем также приняли участие Tiger Global, Index Ventures и Y Combinator. Оценку компании основатели не раскрыли.

Taktile

Taktile позиционирует свою платформу как операционную систему, позволяющую банкам и страховщикам превращать ведущие ИИ-модели в специализированных агентов для наиболее чувствительных задач.

Компанию основали инженеры в области машинного обучения Майк Таро Веймейер и Максимилиан Эбер. Целевые задачи платформы — проверка транзакций на предмет мошенничества, обработка страховых претензий, онбординг новых клиентов. Именно эти процессы сегодня поглощают значительную часть операционных расходов финансовых институтов: банки и страховые компании тратят миллиарды долларов на персонал, выполняющий аналогичные функции вручную.

Архитектура платформы построена на принципе мультиагентного конвейера: каждый этап обработки поручается отдельному специализированному агенту. В качестве примера Веймейер привел обработку страхового иска после урагана. Первый агент извлекает данные из документов, второй интерпретирует их и сопоставляет с условиями полиса, третий принимает решение о выплате. Сегодня аналогичный процесс с участием человека занимает недели.

Участие Goldman Sachs в качестве лид-инвестора примечательно само по себе: крупнейший инвестиционный банк мира финансирует технологию, которая потенциально сокращает потребность в белых воротничках. Это значит, что потенциально Taktile может получить ключевого инвестора в качестве одного из крупнейших клиентов.

Taktile не претендует на конкуренцию с универсальными ИИ-инструментами — ChatGPT или Claude. Ставка делается на вертикальную специализацию: финансовый сектор с его требованиями к соответствию нормативным требованиям, аудируемости решений и управлению рисками представляет отдельный класс задач, который генеративные модели общего назначения решают недостаточно надежно.

«2026 год — это год, когда ИИ приходит в финансовые услуги», — заявил Веймейер, добавив, что модели достигли уровня, при котором агенты устойчиво превосходят человека в ряде сложных задач.

Привлеченные средства компания направит на развитие продукта и открытие нового офиса в Сан-Паулу. Последнее указывает на приоритет латиноамериканского рынка в следующей фазе роста. Конкретные показатели выручки и клиентской базы Taktile не раскрывает.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.