Стартап в области искусственного интеллекта xAI, основанный Илоном Маском, привлек $10 млрд через долговое и акционерное финансирование. Об этом сообщает пресс-служба банка Morgan Stanley в соцсети X.

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Половина суммы ($5 млрд) получена через размещение обеспеченных облигаций и срочных кредитов, а вторая половина — через стратегические акционерные инвестиции. По данным банка, спрос на долговые инструменты превысил предложение, а в сделке участвовали крупные глобальные инвесторы. Их имена и доли не раскрываются.

Средства пойдут на расширение инфраструктуры для искусственного интеллекта, включая строительство центров обработки данных, а также на развитие чат-бота Grok — конкурента ChatGPT от OpenAI.

В начале июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Маск планирует привлечь $5 млрд для xAI через банк Morgan Stanley путем долговой эмиссии. В том же месяце агентство рассказало о планах стартапа привлечь еще $4,3 млрд в виде инвестиций в акционерный капитал. Издание отмечало, что за все время существования, с 2023 года до начала размещения долга, стартап привлек $14 млрд и к 31 марта на его балансе оставалось лишь $4 млрд.

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Маск основал xAI в марте 2023 года. Стартап активно конкурирует с OpenAI, где бизнесмен был одним из учредителей, но покинул компанию из-за разногласий с генеральным директором Сэмом Альтманом. К концу первого квартала 2025 года оценка стартапа составляла $80 млрд.