Исторический центр Аль-Балад, который внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, привлек внимание туристов, которые приехали в портовый город Джидда в Саудовской Аравии на Гран-при Формулы-1.

Джидда известна как современный торговый центр королевства, но отток торговли привел к тому, что старый город опустел. В рамках амбициозного плана «Видение 2030», направленного на диверсификацию экономики и снижение зависимости от нефтяных доходов, Саудовская Аравия планирует возродить культуру и привлечь туристов, а вместе с ними и доходы от туризма.

Посетители, приехавшие на гонку Формулы-1, были очарованы неспешным ритмом жизни в отреставрированной старой части Джидды. Город, известный на арабском языке как Аль-Балад, сохранил атмосферу прошлых веков благодаря деревянным зданиям в арабском стиле, окрашенным в коричневые и синие цвета, которые отражают расположение города между песками Аравийской пустыни и морем.

«Я впервые в Саудовской Аравии, и старый город очень красив, в естественных тонах, и имеет очень своеобразную архитектуру», — сказала Росселла из Милана. В 2014 году Аль-Балад был внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. С этого момента правительство ускорило реализацию планов по восстановлению примерно 650 зданий и возрождению местного бизнеса в этом районе.

57-летний Фадил Захир родился в старом городе и работает там бариста. «Туристы и гости приезжают в Аль-Балад в большом количестве», — рассказал он.

ЮНЕСКО назвала историческую часть Джидды «единственным сохранившимся городским ансамблем Красного моря», где дома из кораллового камня, украшенные деревянными балконами Рошан, стоят рядом с мечетями, построенными еще в эпоху зарождения ислама, когда третий халиф Усман ибн Аффан объявил город официальным портом Мекки.

«Мне сейчас 62 года, и я вижу то, что видел 40 лет назад. Вы говорите об изменениях, а я говорю, что на самом деле все — возвращение к истокам», — сказал Ахмед Алханбаши, генеральный директор Бюро развития бизнеса Алханбаши.