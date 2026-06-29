Инвестиции на фондовом рынке часто воспринимаются как возможность заработать значительно больше банковского вклада. Однако новое исследование Банка России показывает: на практике все оказывается сложнее. Регулятор впервые проанализировал результаты частных инвесторов за трехлетний период и выяснил, что высокая готовность к риску далеко не всегда превращается в высокую доходность.

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Банк России изучил результаты клиентов крупнейших брокеров с портфелями от 10 тыс. до 10 млн руб. за 2023–2025 годы.

Средняя годовая доходность составила всего 2,9%.

При этом прибыль получили 63% инвесторов. Но есть нюанс: большинство из них заработали меньше, чем могли бы, выбрав значительно более консервативную стратегию.

Так, у 41% участников исследования доходность составила от 0,1 до 6,7% годовых — этого оказалось недостаточно, чтобы обогнать индекс полной доходности государственных облигаций Московской биржи (сейчас он находится на уровне 747 пунктов и за последний год вырос примерно на +24%). Лишь 13% инвесторов показали более высокий результат, а только 9% смогли превзойти доходность фондового рынка с учетом дивидендов.

Почему риск не гарантирует прибыль

Один из главных выводов исследования заключается в том, что готовность инвестора рисковать сама по себе не делает его более успешным.

По мнению управляющего партнера ГК «Промплан» Никиты Бахчеева, опубликованная статистика подтверждает проблему, о которой участники рынка говорят уже давно.

«Самостоятельные вложения в фондовый рынок далеко не всегда оправдывают ожидания частных инвесторов. Среднегодовая доходность за три года остановилась на отметке 2,9%, а у большинства заработавших она оказалась ниже результата консервативных стратегий. Это наглядно демонстрирует: высокая терпимость к риску автоматически не ведет к высокой прибыли», — говорит управляющий партнер ГК «Промплан», эксперт по экономике инвестиций Никита Бахчеев.

В то же время использование производных финансовых инструментов чаще ухудшало итоговый финансовый результат.

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Куда могут перейти инвесторы

По мнению Бахчеева, опубликованная статистика может изменить структуру спроса на инвестиционные инструменты.

«Мы прогнозируем постепенный переток части капитала с биржи в альтернативные инструменты с более ясной экономикой и предсказуемой доходностью. Уже сейчас фиксируется устойчивый интерес к закрытым ПИФам, ориентированным на коммерческую недвижимость, и к реальным активам, которые позволяют совмещать потенциал роста стоимости с сохранностью капитала», — отмечает эксперт.

При этом он подчеркивает, что фондовый рынок по-прежнему остается важной частью инвестиционной стратегии.

«Безусловно, фондовый рынок сохраняет свою роль в инвестиционной экосистеме и остается эффективным каналом для диверсификации свободных средств. Однако делать его основой стратегии долгосрочного накопления капитала, как свидетельствует регуляторная статистика, с каждым годом рискованнее. В новых реалиях инвесторы все чаще отдают предпочтение реальным активам, где источники доходности прозрачнее, а риски — более очевидны и измеримы», — считает Бахчеев.

Значит ли это, что инвестировать в акции больше не стоит?

Нет.

Во-первых, исследование охватывает только клиентов крупнейших брокеров с портфелями до 10 млн руб. Во-вторых, в анализ не вошли некоторые виды доходов, например дивиденды и купоны, если они автоматически перечислялись на банковские счета.

Главный вывод исследования скорее другой: успешное инвестирование зависит не столько от готовности рисковать, сколько от выбранной стратегии, диверсификации и понимания инструментов, в которые вкладываются деньги.

Что это значит для бизнеса

Для предпринимателей исследование ЦБ — хороший повод пересмотреть подход к размещению свободных средств компании и личного капитала. Высокий потенциальный доход фондового рынка не гарантирует высокой фактической прибыли, а самостоятельное управление портфелем далеко не всегда оказывается эффективнее более консервативных или коллективных инструментов. Поэтому при выборе инвестиционной стратегии имеет смысл оценивать не только потенциальную доходность, но и собственые компетенции, горизонт инвестирования и допустимый уровень риска.

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