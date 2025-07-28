Согласно совместному исследованию hh.ru и маркетплейса Flowwow, проведенному в январе-мае 2025 года, московские и петербургские работодатели стали на 11% активнее приглашать на собеседования ИТ-специалистов из других регионов России. Подробности — в распоряжении «Инка».
Анализ данных показывает устойчивую тенденцию: если в начале 2024 года 65% вакансий в двух столицах заполнялись местными кадрами, то к середине 2025 года эта доля сократилась до 63% в Москве и 56% в Санкт-Петербурге. При этом прирост приглашений для региональных специалистов в Москве составил 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди регионов-лидеров по числу приглашений в столицы выделяются Краснодарский край (2,2% приглашений в Москве и 2,4% в Петербурге) и Татарстан (1,8% и 1,7% соответственно). Заметно увеличилась востребованность специалистов из Свердловской, Ростовской и Самарской областей, которые в совокупности получают около 4% всех столичных предложений.
Как пояснил технический директор Flowwow Дмитрий Шестернин, региональные ИТ-специалисты ценятся за гибкость, адаптивность и опыт удаленной работы. По его словам, многие регионы обладают значительным потенциалом квалифицированных кадров, что позволяет компаниям находить талантливых сотрудников по всей стране.
Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова обратила внимание на экономические преимущества найма региональных специалистов. Они не только демонстрируют более реалистичные зарплатные ожидания, но и обладают важными для удаленной работы качествами: ответственностью, пунктуальностью и развитыми коммуникативными навыками.
Примечательно, что одновременно наблюдается снижение спроса на специалистов из ближайших к столицам областей. Количество приглашений для кандидатов из Московской области уменьшилось на 0,3%, а из Ленинградской — на 0,2%.
Компания Flowwow, являющаяся аккредитованной ИТ-компанией с собственными разработками (включая маркетплейс цветов, приложения для курьеров и ERP-систему Hoog), подтверждает эту тенденцию.
В своей кадровой стратегии компания делает ставку на привлечение талантливых специалистов из различных регионов страны, так как компания работает в удаленном формате.