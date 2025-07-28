Согласно совместному исследованию hh.ru и маркетплейса Flowwow, проведенному в январе-мае 2025 года, московские и петербургские работодатели стали на 11% активнее приглашать на собеседования ИТ-специалистов из других регионов России. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Анализ данных показывает устойчивую тенденцию: если в начале 2024 года 65% вакансий в двух столицах заполнялись местными кадрами, то к середине 2025 года эта доля сократилась до 63% в Москве и 56% в Санкт-Петербурге. При этом прирост приглашений для региональных специалистов в Москве составил 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди регионов-лидеров по числу приглашений в столицы выделяются Краснодарский край (2,2% приглашений в Москве и 2,4% в Петербурге) и Татарстан (1,8% и 1,7% соответственно). Заметно увеличилась востребованность специалистов из Свердловской, Ростовской и Самарской областей, которые в совокупности получают около 4% всех столичных предложений.

Как пояснил технический директор Flowwow Дмитрий Шестернин, региональные ИТ-специалисты ценятся за гибкость, адаптивность и опыт удаленной работы. По его словам, многие регионы обладают значительным потенциалом квалифицированных кадров, что позволяет компаниям находить талантливых сотрудников по всей стране.

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Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова обратила внимание на экономические преимущества найма региональных специалистов. Они не только демонстрируют более реалистичные зарплатные ожидания, но и обладают важными для удаленной работы качествами: ответственностью, пунктуальностью и развитыми коммуникативными навыками.

Примечательно, что одновременно наблюдается снижение спроса на специалистов из ближайших к столицам областей. Количество приглашений для кандидатов из Московской области уменьшилось на 0,3%, а из Ленинградской — на 0,2%.

Компания Flowwow, являющаяся аккредитованной ИТ-компанией с собственными разработками (включая маркетплейс цветов, приложения для курьеров и ERP-систему Hoog), подтверждает эту тенденцию.

В своей кадровой стратегии компания делает ставку на привлечение талантливых специалистов из различных регионов страны, так как компания работает в удаленном формате.