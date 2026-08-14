Девелоперы все чаще переносят новые жилые проекты за пределы Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. На середину 2026 года на Московский регион приходилось 19,9% всего строящегося в России жилья — 23,9 млн кв. м против 26,6% в 2021 году. Доля Петербурга и Ленинградской области за тот же период сократилась с 13,1% до 8,4%, следует из расчетов «Метриума» на основе данных Единого ресурса застройщиков.

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Изменения происходят не только со стороны предложения, но и в структуре спроса. По данным «Циана», за пять лет доля сделок с первичным жильем в регионах выросла с 59% до 70%: количество таких транзакций увеличилось со 152 000 до 167 000. В первом полугодии 2026 года Москва и Подмосковье обеспечили 19% сделок с новостройками против 28% за аналогичный период 2021-го. На Петербург и Ленобласть пришлось 11% против прежних 13%.

Наиболее заметно строительство прибавило на Урале, юге страны и Дальнем Востоке. Свердловская область увеличила объем возводимого жилья на 2,7 млн кв. м, или на 87%, а ее доля в общероссийском показателе достигла 4,8%. Рост в Ростовской и Ленинградской областях составил по 2,1 млн кв. м. Приморский край и Крым добавили по 1,6 млн кв. м, увеличив объемы в 2,5 и три раза соответственно. Общая тенденция подтверждается и данными «Циана»: в первом полугодии объем строительства многоквартирного жилья вырос более чем вдвое в Свердловской области и Приморском крае.

Одновременно столицы теряют часть будущего предложения. В первом полугодии 2026 года количество разрешений на строительство жилья в Москве и Подмосковье сократилось на 15%, до 365, а в Петербурге и Ленобласти — на 63,9%, до 30. По стране снижение оказалось существенно меньше — 11,9%, до 2300 разрешений. В некоторых регионах ситуация противоположная: в Крыму застройщики получили на 82 разрешения больше год к году, в Тамбовской области — на 66, в ЯНАО — на 65.

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Эксперты связывают переток активности с экономикой проектов. В столичных агломерациях дорожают земельные участки, сокращается число свободных площадок и растет конкуренция. Дополнительным ограничением остается дорогая ипотека, которая снижает рентабельность крупных проектов массового сегмента. В результате в Москве становится меньше доступного жилья, а девелоперы чаще выводят на рынок более дорогие и компактные проекты. При этом общий объем строящегося жилья в Москве и Подмосковье уже показывал снижение: в I квартале 2026 года он сократился на 5% и 4% соответственно.

В регионах экономика строительства для девелоперов во многих случаях выглядит привлекательнее. Земля обходится дешевле, конкуренция за подходящие участки ниже, а в отдельных городах спрос растет быстрее столичного. На региональную экспансию также влияют инфраструктурные проекты государства и специальные ипотечные программы, включая меры поддержки на Дальнем Востоке. На этом фоне крупные застройщики получают возможность запускать масштабные комплексы там, где стоимость входа в проект ниже.

Участники рынка ожидают, что эта тенденция продолжится. По их оценке, российский жилищный рынок постепенно становится менее концентрированным: Москва и Петербург сохраняют статус наиболее дорогих и маржинальных площадок, но возможности для масштабного строительства там ограничены. Региональная экспансия позволяет девелоперам распределять риски и поддерживать объемы новых проектов, а государству — добиваться более равномерного развития жилищного строительства по стране. При этом рынок адаптируется к замедлению спроса: по данным «Циана», в первом полугодии 2026 года общий ввод жилья в России снизился на 18% год к году, до 42,8 млн кв. м.

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