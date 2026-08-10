При выборе квартиры россияне все чаще обращают внимание не только на цену, площадь или расположение дома, но и на то, насколько комфортно будет проводить время рядом с ним. За последние пять лет заметно выросла важность благоустроенных дворов, декоративного освещения и общественных пространств, подсчитали исследователи группы «Самолет». Опрошенные «Инком» эксперты считают, что это отражает более глубокое изменение рынка: жилье перестает восприниматься исключительно как место для сна и все чаще становится частью повседневого образа жизни.

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Исследователи, в частности, выяснили, что за пять лет доля покупателей, которые обращают внимание на благоустроенный двор, выросла с 1% до 30% (речь идет о доле респондентов, которые назвали этот фактор одним из важных при выборе жилья, а не главным критерием), на декоративное освещение — с 8% до 33%, а на наличие колясочных — с 36% до 56%. Одновременно архитектура жилого комплекса перестает быть нишевым запросом: если в 2021 году ее называли важным фактором лишь 1% участников исследования, то в начале 2026 года — уже 11%. При этом транспортная доступность все чаще воспринимается как само собой разумеющееся условие современного жилого проекта.

Меняются и представления о том, что помогает восстанавливаться после рабочего дня. Более 30% участников опроса назвали важной возможность ментального отдыха рядом с домом. Среди наиболее востребованных элементов среды — пешеходные дорожки (55%), спортивные площадки (41%), сады и общественные пространства для общения (35%). Эти данные совпадают с исследованием холдинга «Ромир»: большинство россиян предпочитают снимать стресс прогулками на свежем воздухе и общением с близкими.

По словам урбаниста, генерального директора бюро «Мастер’с план» Юлии Зубарик, речь идет не о том, что девелоперы навязали покупателям новые предпочтения, а о более глубокой трансформации образа жизни.

«Дом перестал восприниматься как место, где можно только переночевать после работы, и стал пространством повседневной жизни, восстановления и общения. После пандемии и распространения удаленной работы люди начали оценивать весь жизненный сценарий, который предлагает жилой квартал. Если раньше главным вопросом было «где жить?», то сегодня все чаще звучит вопрос «как я буду здесь жить каждый день?»», — говорит эксперт.

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При этом некоторые привычные характеристики жилья постепенно перестают быть конкурентным преимуществом. По мнению Зубарик, видеонаблюдение, детские площадки и другие элементы, которые несколько лет назад воспринимались как важное отличие проекта, сегодня становятся базовым стандартом, которого покупатели ожидают по умолчанию. Поэтому конкуренция между девелоперами смещается к качеству городской среды: благоустройству, общественным пространствам, озеленению и разнообразию сценариев использования территории.

Похожую тенденцию фиксируют и аналитики «Яндекс Недвижимости». По словам руководителя сектора новостроек Екатерины Селезнёвой, базовые критерии — стоимость квартиры, расположение и транспортная доступность — по-прежнему определяют круг подходящих вариантов.

«Но внутри этого круга покупатели все чаще сравнивают не только квартиру, но и будущий повседневный сценарий — насколько удобно гулять, отдыхать, заниматься спортом и проводить время рядом с домом», — отмечает она.

По данным исследования этого сервиса, для 44% россиян важен парк рядом с домом, для 38% — развитая инфраструктура, для 34% — благоустроенный двор, а почти для четверти — архитектура проекта.

«Рациональные и эмоциональные критерии не сменяют друг друга полностью, однако комфорт и эстетика становятся дополнительными факторами конкурентоспособности проекта», — добавила Селезнёва.

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По мнению Зубарик, следующим этапом развития рынка станет создание гибких общественных пространств, рассчитанных на разные сценарии использования и разные группы жителей. Девелоперам все чаще придется проектировать не отдельные объекты, а полноценную городскую экосистему, где качество среды будет учитывать потребности семей с детьми, молодых специалистов, пожилых людей и других категорий жителей.

Что это значит для бизнеса

Исследование показывает не столько изменение вкусов покупателей, сколько изменение самой конкуренции на рынке жилья. Цена, расположение и транспортная доступность остаются ключевыми критериями выбора, но уже воспринимаются как обязательный минимум. Конкурентным преимуществом становятся те характеристики, которые раньше считались приятным дополнением: благоустроенный двор, озеленение, общественные пространства, архитектура и инфраструктура для повседневной жизни.

Для девелоперов это означает, что инвестиции в качество городской среды постепенно превращаются из маркетинговой опции в экономический фактор. Если покупатели начинают выбирать не только квартиру, но и образ жизни вокруг нее, то именно такие элементы способны влиять на привлекательность проекта, скорость продаж и стоимость недвижимости не меньше, чем планировки или расположение жилого комплекса.

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