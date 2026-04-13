На дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско напали с применением зажигательного устройства. По предварительным данным, это могло быть связано с общественными спорами вокруг развития ИИ.
Рано утром в пятницу неизвестный бросил коктейль Молотова в дом Альтмана. В результате инцидента никто не пострадал. Позже подозреваемый был задержан в штаб-квартире OpenAI, где, по данным полиции, он также угрожал поджечь здание.
Сам Альтман в пятницу вечером опубликовал в блоге сообщение, в котором прокомментировал как сам инцидент, так и недавнюю крупную публикацию в журнале The New Yorker о его работе и репутации. По его словам, нападение произошло вскоре после выхода «провокационного материала», который, как считают некоторые, усилил напряженность вокруг темы ИИ.
Он признал, что ранее недооценивал влияние публичных публикаций и их последствия в период растущих опасений по поводу искусственного интеллекта. «Теперь я не сплю по ночам… я недооценил силу слов и нарративов», — написал он, добавив, что признает свои ошибки и сложности, связанные с руководством OpenAI.
Речь идет о расследовании Ронана Фарроу и Эндрю Маранца, основанном более чем на 100 источниках. В нем поднимаются вопросы о стиле управления Альтмана. Собеседники описывают его противоречиво — от признания амбициозности до критики его решений.
В своем ответе Альтман признал, что совершал ошибки, включая склонность избегать конфликтов и эпизоды напряженных отношений с советом директоров OpenAI в 2023 году. Он подчеркнул, что продолжает учиться на этих ситуациях и стремится улучшать свою работу.
Также он заявил, что в индустрии ИИ сейчас слишком много драматизации и конфликтов, которые он связывает с борьбой за влияние на развитие технологий. По его мнению, ключевое решение — сделать ИИ максимально доступным без монополизации.
В завершение Альтман призвал снизить уровень риторики и напряжения вокруг темы ИИ, отметив, что общественные дискуссии должны оставаться конструктивными и безопасными.
