Страховая компания «Лучи» (ранее BestDoctor) разработала новую ИТ-платформу «Спектр» за 1 млрд руб., которая ускорит создание страховых продуктов и подготовит компанию к внедрению искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Forbes. Платформа, использующая микросервисную архитектуру и no-code-подход (программирование без спецнавыков), позволяет создавать страховые продукты из готовых модулей как конструктор.

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«Спектр» разработан для интеграции бизнес-единиц с разной ИТ-архитектурой и подготовки к внедрению ИИ, которого нет в текущих страховых платформах. Он позволит специалистам создавать продукты без привлечения ИТ-отдела и ускорит их вывод на рынок.

«Продукты, на разработку и запуск которых обычно уходит 100 дней, мы сможем сделать за десять», — отметил один из сооснователей «Лучей» Марк Саневич.

Он добавил, что разработка новых продуктов на этой платформе будет происходить без необходимости писать код — по no-code-подходу. Как ожидают эксперты, к 2026 году более 40% организаций будут полагаться на платформы и инструменты с таким подходом для создания интеллектуальных пользовательских приложений, затратив на развертывание на 33% меньше усилий.

Михаил Беляндинов, второй сооснователь «Спектра», добавил, что на имеющихся на рынке платформах для страхования нет возможности использовать ИИ, тогда как их разработка такую возможность предоставит.

По словам директора практики «Технологическая стратегия» Axenix Егора Викторова, на российском рынке страховых ИТ-систем наблюдается явный дефицит решений, поэтому страховщики вынуждены инвестировать в собственные разработки, как это сделали «Лучи».