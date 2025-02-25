Дженни Вуд провела почти 18 лет в Google, создавая различные команды и основывая внутреннюю программу развития карьеры. Она общалась со многими соискателями и участвовала в сотнях собеседований и решениях о найме. Вуд выпускает свою книгу Wild Courage, в которой расскажет о своих советах по достижению успеха в карьере, сообщает CNBC.

Когда дело доходит до собеседований при приеме на работу, Вуд не одобряет длинные ответы. По ее словам, бессвязный семиминутный ответ «никогда не поможет вам получить работу», потому что интервьюеру сложно извлечь из него какие-либо конкретные выводы, отмечает она.

Вместо этого Вуд советует потратить некоторое время на обдумывание ответа, и сделать набросок того, что человеку хотелось бы сказать, а затем ответить. Для нее такое поведение — «святой Грааль превосходного интервью», — говорит она.

По словам эксперта, если человек потратит время на то, чтобы изложить свой ответ на собеседовании, это продемонстрирует его выдающиеся лидерские способности. «Я думаю, это одно из самых стратегических действий, которые вы можете предпринять, — говорит она. — Поскольку быть стратегическим — значит отделять важное от неважного. Лидерам приходится постоянно мыслить подобным образом».

Она утверждает, что не стоит просить несколько секунд в интервью снова и снова. Вместо этого она рекомендует постараться поддаться этому импульсу максимум два раза. И делать это только тогда, когда вам задают «большие вопросы, которые могут иметь множество направлений» и когда человек чувствует, что они действительно заслуживают размышлений, отмечает Вуд.

Она приводит в пример такие вопросы, как: «Каковы, по вашему мнению, самые большие проблемы бизнеса?» или «Как, по вашему мнению, ИИ повлияет на эту компанию?». Вуд заявляет, когда человеку задают один из таких вопросов и он чувствует, что ему не помешает время на размышление, нужно сказать: «Я подумаю об этом 30 секунд».

Затем эксперт советует набросать то, что приходит в голову. «Вы можете использовать блокнот, если вы его взяли, или даже приложение на телефоне, — отмечает она. — Если вопрос касается самых больших проблем в бизнесе, запишите столько ответов, сколько придет вам в голову».

По ее словам, это могут быть рынок, конкуренция, процессы ИИ, команда, глобальное соответствие, инструменты, приоритеты — все, что покажется человеку уместным. Затем она рекомендует обвести два или три пункта в этом списке и сказать что-то вроде: «Я думаю, что самые большие проблемы — это № 1, приоритеты, № 2, инструменты, № 3, глобальное соответствие».

Вуд утверждает, что написанию плана и ответу на вопрос необходимо уделить три минуты. По ее словам, отвечая на большие вопросы таким образом, интервьюеру легче записывать то, что говорит человек, потому что он четко разбиваете это на части. Самое главное, это звучит так, будто интервьюируемый «действительно уважает ваш вопрос», заключает эксперт.

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