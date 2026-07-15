Платежная компания Stripe и инвестфирма Advent International предложили приобрести PayPal более чем за $53 млрд. По данным источников Reuters, покупатели готовы заплатить по $60,50 за акцию, что примерно на 28% превышает цену закрытия предыдущей торговой сессии.

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Предложение подкреплено обязательствами банков предоставить около $50 млрд финансирования. Stripe и Advent впервые обратились к PayPal еще в начале апреля, но не получили ответа. Новую заявку они направили в июле и теперь намерены добиться начала переговоров. В случае сделки партнеры получат равные доли в PayPal и не станут разделять ее бизнес.

После сообщения о предложении акции PayPal на премаркете прибавляли более 16%.

PayPal, появившаяся в конце 1990-х годов, в последние годы теряет позиции из-за замедления роста и усилившейся конкуренции со стороны Apple Pay, Google Pay и других платежных сервисов. В 2021 году капитализация компании достигала примерно $360 млрд, однако в течение 2026-го опускалась до $36 млрд. За последние 12 месяцев PayPal потеряла более 40% рыночной стоимости.

В апреле PayPal разделила бизнес на три основных направления. В них вошли сервисы оформления покупок, потребительские финансовые продукты, включая Venmo, а также платежные и криптовалютные решения.

Несмотря на проблемы с ростом, первый квартал PayPal оказался сильнее ожиданий по выручке. Она увеличилась на 7% — до $8,35 млрд против прогнозировавшихся аналитиками $8,05 млрд. Общий объем платежей достиг $464 млрд, прибавив 11%, а без учета валютных колебаний рост составил 8%.

В мае руководство PayPal объявило о программе оптимизации с использованием искусственного интеллекта. Компания намерена упростить внутренние процессы, устранить дублирование функций и за два–три года сократить расходы примерно на $1,5 млрд. Сэкономленные средства PayPal планирует направить на развитие бизнеса.

Stripe остается одной из самых дорогих частных финтех-компаний мира. В феврале тендерное предложение, позволившее сотрудникам и акционерам продать часть бумаг, оценило компанию в $159 млрд — более чем на 70% выше, чем аналогичная сделка годом ранее.

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