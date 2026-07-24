Платежный сервис Stripe ведет переговоры о приобретении стартапа OpenRouter — платформы, которая дает разработчикам доступ к сотням моделей искусственного интеллекта через единый интерфейс. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. Условия возможной сделки пока не были согласованы, но при продаже стартап могли оценить примерно в $10 млрд.

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О сделке могли объявить уже в ближайшее время, однако окончательного соглашения стороны пока не достигли. Источники допускали, что переговоры сорвутся или в борьбу за OpenRouter вступит другой покупатель. Ранее стартапом уже интересовались несколько крупных технологических компаний.

OpenRouter основан в 2023 году и занял нишу между разработчиками ИИ-моделей и компаниями, которым требовался доступ к ним. Через единый программный интерфейс сервис позволял подключать решения OpenAI, Anthropic и других разработчиков, включая модели с открытыми весами. На платформе было доступно более 400 моделей, которые бизнес мог сравнивать по цене и возможностям, а затем менять без сложной перенастройки своих продуктов.

Покупка OpenRouter позволила бы Stripe усилить позиции в инфраструктуре для ИИ. Технологические компании все чаще использовали сразу несколько моделей для разных задач, чтобы контролировать расходы и не привязываться к решениям одного поставщика — например, OpenAI или Anthropic.

Основным бизнесом Stripe оставалась обработка платежей, однако компания все активнее развивала инфраструктуру для ИИ и расчеты в стейблкоинах. В феврале 2026 года Stripe организовала выкуп акций у нынешних и бывших сотрудников, в рамках которого компанию оценили в $159 млрд.

К моменту начала переговоров Stripe и OpenRouter уже были партнерами. Стартап использовал инфраструктуру Stripe для приема платежей, выставления счетов и защиты от мошенничества. В мае OpenRouter привлек $113 млн при оценке примерно в $1,3 млрд. Раунд возглавил CapitalG, инвестиционное подразделение Alphabet, а Menlo Ventures уже входила в число инвесторов стартапа. Ранее The Information сообщало, что OpenRouter рассматривал и другие предложения о поглощении.

Параллельно Stripe вместе с фондом прямых инвестиций Advent International пыталась провести значительно более крупную сделку. Консорциум направил необязывающее предложение о покупке PayPal более чем за $53 млрд, однако совет директоров компании счел цену недостаточной. После этого Stripe и Advent начали оценивать дальнейшие шаги.

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