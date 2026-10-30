За девять месяцев 2026 года инвестиции в гостиничную недвижимость России сократились на 55–61%, а 90 из 131 проекта «Туризм. РФ» были остановлены или готовятся к закрытию. Отрасль испытывает давление дорогих кредитов, роста затрат и снижения спроса. Счетная палата предложила вернуть в бюджет почти 21 млрд руб. неиспользованных средств господдержки.

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По данным IBC Real Estate, за январь — сентябрь инвесторы вложили в гостиницы 21 млрд руб. против 54 млрд руб. годом ранее. CORE.XP оценила объем вложений в 20,5 млрд руб. — на 55% меньше, чем за три квартала 2025 года. Это минимальный показатель за пять лет. Число новых гостиничных компаний и ИП также снизилось: по данным «Контур. Фокуса», на 17,8%, до 4,2 тыс. За этот период ликвидировали 3,4 тыс. профильных предприятий и предпринимателей.

Из 131 проекта в портфеле «Туризм. РФ» к 1 апреля 2026 года 90 были свернуты или планировались к закрытию. Среди них — «Зеленый мыс» в Иркутской области стоимостью 10,24 млрд руб., «Коприно Посад» в Ярославской области за 7,6 млрд руб. и комплекс «Речкуновский» в Новосибирской области за 5,7 млрд руб.

Счетная палата выявила проблемы и в программе льготного кредитования гостиниц. С 2021 года на субсидирование ставок выделили 61,4 млрд руб., однако банки выдали только 280 млрд руб. из предусмотренных соглашениями 1,2 трлн руб. Еще 20 договоров на 78,6 млрд руб. планировалось расторгнуть. Проекты по ним должны были обеспечить около 5 тыс. номеров, но получили лишь 1,5 млрд руб. финансирования.

Аудиторы также указали на нарушение сроков строительства и невозврат 1,3 млрд руб. по шести договорам займов: к 1 апреля корпорация вернула только 34,3 млн руб. Счетная палата рекомендовала изъять в бюджет почти 21 млрд руб. неиспользованных средств. В «Туризм. РФ» сообщили, что передали рекомендации акционерам. Сейчас корпорация сопровождает строительство объектов более чем на 11 тыс. номеров с частными инвестициями в 244 млрд руб.; общий портфель превышает 32 тыс. номеров.

Инвесторов сдерживают стоимость финансирования и строительства. Программа льготного кредитования завершилась, рыночные займы остаются дорогими, а затраты на материалы и работы продолжают расти, отмечают в Nikoliers и CMWP. По словам гендиректора Umbrella Consulting Group Кирилла Агапова, многие проекты рассчитывались в 2021–2023 годах, когда кредиты были дешевле. После пересмотра смет часть из них потеряла экономическую привлекательность. Некоторые объекты не удалось реализовать из-за отсутствия подходящих земельных участков.

Одновременно снижается спрос на размещение. По данным Travelline, за январь — сентябрь бронирования российских гостиниц сократились на 5,3% год к году. Туристы экономят, выбирают зарубежные направления и посуточное жилье. По данным «Островка», на апартаменты пришлось 30% бронирований летнего сезона — на 7 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Предложение таких объектов выросло на 33%.

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В Москве средняя загрузка качественных отелей за три квартала снизилась на 2 процентных пункта, до 71%. В люксовом сегменте показатель упал на 10 пунктов, до 42%, в экономклассе — на 4 пункта, до 65%. Средняя стоимость проданного номера уменьшилась на 6,8%, до 10,9 тыс. руб., по данным NF Group.

На фоне слабого спроса сокращается и ввод новых объектов. За девять месяцев на рынок вышли 2,1 тыс. гостиничных номеров — на 57% меньше год к году, оценивает IBC Real Estate. По итогам 2026 года ожидается ввод 4,5 тыс. номеров, что на 38% ниже прошлогоднего уровня. В Cosmos Hotel Group допускают оживление в 2027 году за счет проектов, построенных с использованием льготных кредитов. В Azimut Hotels считают, что инвестиции в новые гостиницы останутся сдержанными.

Сокращение строительства может привести к нехватке номеров в популярных туристических регионах и недополученным налогам и рабочим местам. По оценке Агапова, последствия проявятся в 2028–2032 годах и сильнее затронут Черноморское побережье, Алтай, Байкал, Камчатку и горнолыжные курорты. Речь идет прежде всего о потере запланированного прироста гостиничного предложения.

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