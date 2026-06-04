Команда Google Labs запустила новое мобильное приложение Dreambeans, доступное на iOS и Android. Проект позиционируется как экспериментальный сервис на базе искусственного интеллекта, который формирует для пользователя ежедневные «истории» — персонализированные идеи и рекомендации, собранные из экосистемы Google.

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По словам Гозде Ознур, руководителя разработки, концепция Dreambeans основана на использовании данных из сервисов Google для генерации небольшого набора тщательно отобранных сценариев и подсказок. Система объединяет информацию из Gmail, Google Calendar, Google Photos, YouTube и истории поиска, формируя так называемый «персональный интеллект».

Вместо бесконечной новостной ленты приложение предлагает пользователю 10−14 «историй» в день. Это могут быть рекомендации мест поблизости, идеи для путешествий, подсказки о новых занятиях или тематические материалы, основанные на повседневных событиях пользователя.

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Например, система может предложить новую кофейню рядом с домом или дать советы по теме, если в календаре отмечено событие вроде появления щенка. В других случаях Dreambeans формирует подборки новостей и материалов из интернета, адаптированных под интересы пользователя.

В Google Labs подчеркивают, что цель проекта — снизить цифровую перегрузку и заменить бесконечное прокручивание лент на более осмысленное потребление контента: несколько идей в день, после чего пользователь возвращается к реальной активности.

Разработчики заявляют, что доступ к данным остается строго персональным: только сам пользователь может видеть сформированные истории. Также предусмотрена возможность отключения отдельных сервисов Google и удаления данных в любой момент.

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На данный момент Dreambeans доступен ограниченному кругу пользователей подписки Google AI Ultra в США на Android и iOS. При этом открыт список ожидания для владельцев обычных аккаунтов Google.

Название приложения, которое переводится как «пока пользователь спит», объясняется принципом его работы. По словам Ознур, система «обрабатывает данные во время сна пользователя», создавая утреннюю подборку идей.

Идея разработчиков — создать инструмент, который не удерживает внимание пользователя бесконечным потоком контента, а наоборот — дозирует его и подталкивает к действиям в реальной жизни.

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