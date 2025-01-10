Десятый арбитражный апелляционный суд Московской области не нашел оснований для удовлетворения исковых требований Владислава Бакальчука, супруга основательницы Wildberries Татьяны Ким. Он требовал наложить обеспечительные меры на активы компании.

Апелляционная жалоба Бакальчука на определение Арбитражного суда Московской области от 09 октября 2024 года по делу № А41-90092/24 содержала ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении его супруги и ООО «Вайлдберриз» — в общей сложности 74 пункта.

В частности, он просил суд «наложить арест на долю Бакальчук Татьяны Владимировны в размере 99% уставного капитала ООО „Вайлдберриз“», следует из постановления суда.

Кроме того, он приложил к жалобе дополнительные документы, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции. Однако ​​апелляционный суд отказал в приобщении их к материалам дела.

В результате суд второй инстанции постановил «определение Арбитражного суда Московской области от 09 октября 2024 года оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения».

В октябре 2024 года Татьяна Ким подала иск с требованием признать за ней право на 100% долей в ООО «ВБ Девелопмент» и взыскать солидарно с Бакальчука и генерального директора компании Дениса Кузнецова убытки на сумму свыше 37 млрд руб.

Дело рассматривалось в рамках закрытого судебного заседания. Тогда суд встал на сторону ответчиков.

В декабре прошлого года Бакальчук проиграл еще один суд. Тогда он требовал отменить передачу активов маркетплейса в ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ). Сумма иска составляла более чем 350 млрд руб. Текст решения суда скрыт.

В начале декабря Бакальчук подал еще одно исковое заявление против маркетплейса. На этот раз он обратился в суд по интеллектуальным правам с требованием о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.11.2024 о признании обозначения Wildberries, используемого в качестве товарного знака.

В связи с нарушением требований суд постановил заявление Бакальчука «оставить без движения до 10 января 2025 года».

Ранее стало известно, что в России снимут фильм об истории создания Wildberries. В нем Владислав Бакальчук выступит одновременно автором идеи и продюсером и расскажет свою версию истории создания маркетплейса. Бюджет фильма оценивается в 200 млн руб.