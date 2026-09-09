Музыкальный ИИ-стартап Suno представил новое поколение моделей v6, созданное в партнерстве с Warner Music Group, BMG и Believe. Пользователи смогут генерировать треки, вдохновленные музыкой артистов, участвующих в проекте. Использовать исходные произведения компания будет по лицензиям правообладателей.

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Для Suno договоренности с музыкальными компаниями важны из-за споров об использовании произведений для обучения ИИ. Музыканты и правообладатели требуют, чтобы сервисы получали разрешение на работу с их музыкой и платили за ее использование.

Гендиректор и сооснователь Suno Майки Шульман видит в запуске основу для дальнейшего сотрудничества ИИ-разработчиков и музыкальной индустрии. По его словам, новая линейка должна помочь создавать продукты для артистов и поклонников, а также открыть дополнительные возможности заработка для участников музыкального рынка.

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В линейку вошли три модели с разными задачами. Основная v6 рассчитана на работу с конкретным музыкальным замыслом, а v6-wild — на творческие эксперименты: по описанию Suno, она предлагает более разнообразные и менее предсказуемые варианты. Обе модели будут доступны подписчикам тарифов Pro и Premier.

Бесплатная v6-mini будет доступна всем пользователям Suno. В компании рассчитывают, что по скорости генерации и качеству музыки эта версия превзойдет другие бесплатные модели на платформах для создания музыки.

Переход к новым моделям связан с соглашениями Suno с правообладателями. В ноябре 2025 года стартап урегулировал спор об авторских правах с Warner Music Group и договорился о запуске лицензированных моделей взамен прежних версий. В том же году конкурент Udio заключил соглашения с Warner Music Group и Universal Music Group после исков об использовании музыки для обучения ИИ.

Похожий подход к работе с правообладателями выбрал Spotify. Сервис разрабатывает ИИ-инструмент, который позволит слушателям делать ремиксы на основе лицензированных композиций и делиться ими с другими пользователями. Созданные версии при этом останутся внутри платформы.

Suno основали в 2022 году. В июне 2026-го компания привлекла более $400 млн при оценке примерно в $5,4 млрд. Раунд возглавила Bond Capital при участии IVP, Forerunner и Union Square Ventures.

Suno также работает над музыкальными проектами с участием конкретных артистов. По словам Шульмана, присоединяться к ним музыканты будут по собственному желанию и получать за это оплату. Для поклонников компания обещает новые способы взаимодействия с любимыми исполнителями.

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