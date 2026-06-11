Warner Music Group (WMG) договорилась о покупке стартапа Sureel AI, который разработал технологию для отслеживания использования музыки в системах искусственного интеллекта. Сумма сделки не раскрывается. Покупка должна усилить возможности WMG в защите и монетизации контента артистов, если их произведения используются при обучении ИИ-моделей или появляются в сгенерированных материалах.

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Запатентованная система Sureel создает для каждого музыкального произведения так называемую «ИИ-ДНК». Она разбивает трек на составные элементы и отслеживает, как эти элементы используют алгоритмы. Помимо атрибуции, платформа помогает проверять соблюдение требований в сфере интеллектуальной собственности, настраивать обучающие наборы данных и анализировать использование контента в ИИ-сервисах. Отдельный блок инструментов нужен для отслеживания голосовых клонов, ИИ-аватаров и имитации исполнительского стиля. Стартап был основан в 2022 году.

Генеральный директор WMG Роберт Кинкл заявил, что сделка укрепит возможности компании в защите, контроле и монетизации контента. По его словам, WMG хочет, чтобы артисты, авторы и другие правообладатели сохраняли контроль над интеллектуальной собственностью, именем, образом и голосом. Sureel продолжит работать как самостоятельная платформа и сохранит клиентов за пределами WMG.

Основатель и CEO Sureel Тамай Айкут заявил, что правообладатели должны понимать, как ИИ использует их произведения, и получать справедливое вознаграждение за создаваемую стоимость. По его словам, поддержка WMG позволит решать эту задачу в большем масштабе и выстроить более прозрачные отношения между музыкальной индустрией и разработчиками ИИ.

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В 2024 году WMG подала иск против музыкального ИИ-стартапа Suno, но затем урегулировала спор и заключила с ним лицензионное соглашение. Похожая схема сложилась со стартапом Udio. Конкуренты WMG — Sony Music Entertainment и Universal Music Group — пока продолжают судиться с Suno по делу о предполагаемом нарушении авторских прав.

Крупные музыкальные холдинги все активнее создают инструменты для управления правами из-за быстрого роста ИИ-генерации. В большинстве юрисдикций до сих пор нет окончательных правил, которые определяли бы, как обучение моделей соотносится с авторским правом и как правообладатели должны получать компенсацию. Поэтому технологии атрибуции становятся для индустрии не только юридическим, но и коммерческим инструментом.

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