Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что с 2009 года количество россиян, которых устраивает зарплата в конверте, сократилось в два раза. Исследование показало, что в 2025 году лишь треть согласны на неофициальную оплату труда, при этом 40% — категорически против.

Согласно исследованию, количество россиян, которых устраивает зарплата в конверте, на сегодняшний день составляет 31%, тогда как противников неофициальных выплат — 40%. С начала года первых стало на 3% больше, а несогласных — на 7% меньше.

«Несмотря на некоторую отрицательную динамику, ситуация сегодня значительно лучше, чем 16 лет назад, когда на серые схемы соглашалось вдвое больше работников (60%)», — отметили эксперты.

Исследователи выяснили также, что женщины реже мужчин соглашаются на неофициальные выплаты (25% против 35%). Респонденты, чей доход превышает 100 тыс. руб. в месяц, чаще всего отказываются работать полулегально (51%).

Среди представителей профессиональных групп неприятие серых схем более характерно для бухгалтеров (против зарплат в конверте 59% главбухов и 57% линейных бухгалтеров), секретарей (57%), HR-менеджеров (53%) и экономистов (53%).

Также 24% программистов и 26% сисадминов высказались против неофициального заработка.

В то же время сфера общественного питания до сих пор чаще других имеет дело с наличными расчетами, потому ее работники очень лояльно относятся к зарплатам в конверте (60% согласных среди официантов).

Не против выплат в конверте также маркетологи (59%), продавцы (48%) и менеджеры по закупкам (48%).

Ранее исследователи выяснили, что в первом квартале 2025 года почти половина российских компаний повысили заработные платы своим сотрудникам. Однако 4% работодателей были вынуждены сократить оплату труда работникам.