Российские пары все чаще выбирают свадебные наряды и аксессуары в интернете. По данным торговых площадок, этим летом продажи свадебных платьев выросли в полтора раза, а обручальных колец и смокингов — сразу в два раза.

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В среднем будущие супруги тратят на свои образы около 46 тыс. руб. Традиционный поход в свадебный салон, который раньше считался обязательным ритуалом, теперь уступает место онлайн-покупкам.

Крупнейшие торговые площадки отмечают почти двукратный рост продаж свадебных товаров по сравнению с прошлым годом. В интернете покупают все — от колец и костюмов до цветов и украшений для автомобилей.

На Wildberries заметно увеличились продажи свадебных платьев и фаты, а мужские костюмы стали покупать на 80% чаще. Особенно неожиданным стал рост спроса на фраки и смокинги — их продажи выросли на 144%, хотя раньше они не относились к товарам массового спроса.

На Ozon отмечают, что невесты все чаще выбирают не только классические белые платья, но и яркие варианты — например, бордовые и красные. Продажи таких моделей увеличились в десятки раз.

Средние расходы на свадебный образ составляют 46 тыс. руб. В эту сумму входит платье за 32,4 тыс. руб., мужской костюм за 10,4 тыс. и букет за 3,4 тыс. При этом на маркетплейсах цены часто ниже — например, на «Авито» средняя стоимость свадебного платья составляет 10 тыс. руб.

Эксперты связывают рост онлайн-покупок с удобством и изменением привычек. Покупатели ценят возможность сравнить цены, почитать отзывы и заказать доставку прямо домой. Кроме того, многие площадки предлагают примерочные кабинки в пунктах выдачи, что снижает риск не угадать с размером.