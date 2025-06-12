Оказалось, что 5% россиян тратят на шопинг больше половины зарплаты. Лидеры по таким тратам — жители Челябинской области (12%), Нижегородской области и Красноярского края (по 9%).
Совместное исследование сервиса «CDEK.Shopping» и платформы hh.ru показало, как россияне распределяют свои доходы на покупки. В опросе участвовали 1,7 тыс. человек, подробности — в распоряжении редакции «Инк».
В Москве ситуация иная: 47% столичных жителей тратят на покупки не больше 10% зарплаты, и только 3% позволяют себе потратить более половины доходов.
Однако, как отмечают в hh.ru, экономия москвичей относительна — их зарплаты выше. Медианная зарплата в столице в мае 2025 года составила 100 тыс. рублей против 75 тыс. рублей в среднем по России.
Самые экономные регионы — Башкортостан (67% тратят 5–10% зарплаты), Пермский край (53%) и Санкт-Петербург (51%).
Больше всего средств на покупки выделяют работники строительства и недвижимости, маркетинга и PR, а также финансового сектора — по 6% представителей этих профессий тратят более половины зарплаты.
Самые бережливые — медики и фармацевты (53% тратят лишь 5–10% доходов), административные работники (51%), а также сотрудники производственной сферы, сервиса и IT (50%).
Чаще всего брендовую одежду покупают в Краснодарском крае (17%), на втором месте — Красноярский край (12%), а Москва занимает третье место (11%).
При этом большинство россиян предпочитают российские массмаркет-бренды (28%), на втором месте — нишевые марки (26%), а на третьем — международные сети вроде Zara и H& M (19%). Люксовые вещи выбирают лишь 6% опрошенных.