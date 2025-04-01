Сеть дискаунтеров «Светофор» подала в суд иск о защите деловой репутации из-за того, что на сайте Россельхознадзора магазины сети были названы площадкой сбыта фальсификата. Об этом ТАСС сообщила директор сети магазинов по Центральному федеральному округу Елена Захаренко.

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В середине марта ведомство на своем сайте написало: «Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети «Светофор» являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции».

«Мы считаем заявление, опубликованное на сайте Россельхознадзора, некорректным, предвзятым и нарушающим наши права как хозяйствующих субъектов. Сама по себе формулировка «площадка для сбыта фальсификата» предполагает доказанное нарушение статьи уголовного кодекса. Если регулятор находит реальные нарушения, он может и должен обязать нас исправить их», — отметила Захаренко.

Скандал вокруг «Светофора» произошел в январе. Тогда Роспотребнадзор изъял около 5,7 тыс. наименований продукции магазина по всей России. Кроме того, по многочисленным решениям судов была приостановлена работа более 76 точек сети. Сумма штрафов, выписанных дискаунтеру, на февраль составила более 1,2 млн руб.

В конце марта Захаренко сообщила, что «Светофор» зафиксировал рост интереса покупателей к его магазинам. По ее словам, люди стали посещать дискаунтер из-за ажиотажа вокруг сети.

За 2023-2024 годы оператор системы маркировки товаров «Честный знак» (ЦРПТ) выявил в магазинах сети рекордные 34 млн нарушений. Более 2,2 млн случаев были связаны с продажей товаров с истекшим сроком годности.