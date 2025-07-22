Согласно данным сервиса 2ГИС, за последний год количество фреш-баров, предлагающих бабл-ти и другие прохладительные напитки, выросло на 16%, достигнув 2,3 тыс. заведений по всей России. Однако эксперты отмечают неоднородность развития рынка: если в одних регионах наблюдается стремительный рост, то в других — заметное сокращение числа точек.

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Челябинск стал лидером по темпам роста — здесь количество фреш-баров увеличилось на 47%. Значительный прирост также зафиксирован в Перми (+44%) и Казани (+36%).

В Москве, где рынок уже насыщен, динамика оказалась скромнее (+17%). При этом в южных регионах, таких как Краснодар, Воронеж и Волгоград, число заведений сократилось на 4,5–17,2%, что эксперты связывают с изменением потребительских предпочтений и климатическими особенностями.

Средняя стоимость прохладительных напитков в городах-миллионниках составляет около 300 руб. за порцию. Самый дорогой в категории — бабл-ти (327 руб.), тогда как бамбл-кофе остается наиболее доступным вариантом (270 руб.).

В топе продаж также значатся матча, айс-кофе и фруктовые лимонады. При этом аналитики отмечают, что поисковые запросы, связанные с бабл-ти, сократились на 50%, в то время как интерес к матча и айс-латте, напротив, вырос.

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Несмотря на признаки насыщения рынка, франшизы бабл-ти продолжают активно развиваться. Крупнейшие игроки, такие как Pims (100 точек), Double Bubble Tea (51 локация) и Met Tea (около 40 заведений), планируют дальнейшее расширение. Малые сети, например Hi Boba и Bubble Store, также наращивают присутствие, делая ставку на уникальные рецепты и региональную экспансию.

Одни эксперты прогнозируют, что популярность бабл-ти продержится как минимум до конца 2026 года, другие предрекают скорый спад из-за перенасыщения и высокой конкуренции.

Тем временем инвесторы продолжают рассматривать бабл-ти как перспективное направление, особенно на фоне растущей популярности азиатской культуры и запроса на альтернативу традиционным кофейням.