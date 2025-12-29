На фоне бума на рынке офисной недвижимости Дубая, где заполняемость помещений высшего класса превышает 95%, долгие годы пустовала одна знаковая башня на окраине делового района. Местные жители прозвали ее «Биг-Бен» за поразительное сходство с лондонской часовой башней, пишет Bloomberg. Строительство, начатое еще в разгар мирового финансового кризиса, сопровождалось задержками и судебными спорами, в итоге здание замерло в незавершенном виде.

Ситуация кардинально изменилась в прошлом году. Башню приобрел за $120 млн 26-летний Аббас Саджвани, сын миллиардера-застройщика Хуссейна Саджвани, чья компания Damac Group является одним из крупнейших девелоперов в Дубае. Сделка была проведена через фирму AHS Properties, принадлежащую младшему Саджвани.

Возрождение проекта стало возможным после того, как предыдущий владелец перестал обслуживать кредит, и здание перешло под контроль Коммерческого банка Дубая PSC, который впоследствии выставил его на продажу.

Сейчас башня, получившая новое имя AHS Tower, находится в процессе масштабной реконструкции, которая должна завершиться к концу 2026 года. В рамках обновления здание лишится своего главного отличительного признака — гигантского циферблата, давшего ему прозвище.

Успех проекта уже очевиден на стадии строительства. По словам Аббаса Саджвани, около 95% площадей в башне уже проданы. Эти предварительные продажи принесли компании выручку в районе $600 млн.



Активное восстановление заброшенной башни происходит на волне беспрецедентного спроса на коммерческую недвижимость в Дубае. Международный финансовый центр города стал магнитом для хедж-фондов, управляющих компаний и частных капиталов, привлекаемых безналоговым статусом, благоприятным климатом и удобным часовым поясом. Власти эмирата, реагируя на дефицит качественных офисов, инициировали строительство новых башен и модернизацию существующих.

Компания AHS Properties, основанная в 2021 году, до этого специализировалась преимущественно на элитном жилье. Успех с AHS Tower открывает новые горизонты. Аббас Саджвани сообщил, что компания ведет переговоры с банками о привлечении примерно $300 млн через выпуск исламских облигаций (сукук). Полученные средства планируется направить на приобретение земельных участков и разработку новых проектов.

Отдельно стоит отметить семейный бизнес-бэкграунд: Аббас Саджвани также входит в совет директоров Damac Group, основанной его отцом, Хуссейном Саджвани, чье состояние оценивается более чем в $13 млрд, а в деловых кругах он известен как давний партнер бывшего президента США Дональда Трампа.