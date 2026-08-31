С 31 августа в Таиланде заработала программа TH-AI Passport, которая рассчитана на год бесплатного доступа к ИИ-сервисам максимум для 5 млн граждан. Об этом сообщает NHK World-Japan. Предельная стоимость контракта составляет 1,62 млрд батов — около $48 млн, однако государство будет платить только за активных пользователей.

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Подать заявку могут граждане Таиланда в возрасте от 15 лет. На единой платформе AiPASS собрано более 30 ИИ-моделей от более чем 14 разработчиков, большинство которых представляют США и Китай. Сервисы позволяют работать с текстом и кодом, проводить углубленный поиск, а также создавать изображения, аудио и видео. Менее чем за две недели предварительную регистрацию прошли около 1,3 млн человек.

Правительство хочет не просто открыть платные инструменты, но и научить граждан применять их в учебе, работе и бизнесе. На платформе предусмотрено более 90 курсов, а доступ к продвинутым моделям связан с обучением. Участники, зарегистрировавшиеся в первые три месяца, сначала получают его на 30 дней, после чего для продления должны ежемесячно набирать по 100 учебных баллов.

По оценке Microsoft AI Economy Institute, в первом квартале 2026 года генеративным ИИ пользовались 12,4% жителей Таиланда в возрасте от 15 до 64 лет против 9,1% во второй половине 2025 года. Среднемировой показатель за то же время вырос с 16,3 до 17,8%. Microsoft отслеживает использование ИИ более чем в 140 странах на основе агрегированной и обезличенной телеметрии с поправкой на распространенность интернета, устройств и операционных систем.

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Первое место в рейтинге Microsoft сохранили Объединенные Арабские Эмираты, где генеративный ИИ в течение квартала использовали 70,1% жителей от 15 до 64 лет. Следом идут Сингапур с показателем 63,4% и Норвегия с 48,6%. При этом Microsoft включила Таиланд вместе с Южной Кореей и Японией в число азиатских стран, где использование ИИ росло быстрее всего.

Таиланд стал не единственной страной региона, решившей субсидировать доступ населения к коммерческим ИИ-сервисам. Во второй половине 2026 года Сингапур намерен предоставлять шесть месяцев бесплатного доступа к премиальным инструментам гражданам, записавшимся на отдельные курсы SkillsFuture. Обе программы связывают подписку с обучением, но тайская рассчитана на значительно более широкую аудиторию — до 5 млн человек.

TH-AI Passport уже вызвал споры из-за стоимости, прозрачности закупки и защиты персональных данных. В ответ власти привязали выплаты подрядчику к числу активных пользователей. Поэтому 1,3 млн предварительных регистраций — лишь стартовый показатель: об эффективности программы можно будет судить по регулярности использования сервисов, числу пройденных курсов и тому, сократит ли Таиланд отставание от среднемирового уровня.

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