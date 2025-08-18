Таксопарки с марта 2026 года начнут массово продавать подержанные иностранные автомобили, составляющие более 80% их парков, из-за новых требований законов о локализации транспорта и легковых перевозках. Об этом представители отрасли сообщили на Международном евразийском форуме такси (МЕФТ), передают «Известия».
Новые нормы запрещают с марта 2026 года вносить в реестр транспорта автомобили без достаточной локализации, то есть только отечественные. Уже зарегистрированные иномарки смогут работать до переоформления на другого водителя, после чего разрешение аннулируется, и новое получить не удастся.
Это особенно затронет модель бизнеса в крупных городах, где машины сдаются в аренду водителям со статусом ИП, пояснила представитель компании «Желтый носорог» Виктория Захарчева. По ее словам, при такой аренде требуется переоформление в реестре, что станет невозможным для зарубежных моделей. Генеральный директор такси «Главный путь» Аркадий Лодягин отметил, что, «вероятно, когда готовились эти законы, не учитывались „подводные камни“ отрасли и особенности ведения бизнеса легковых перевозок службами аренды такси, при которых машины часто переоформляются на разных водителей».
В регионах ситуация иная: там водители чаще используют личные авто, купленные ранее, но при замене потребуется купить отечественную модель, рассказал руководитель службы «Максим» Максим Шушарин.
Проблема коснется и лизинговых иномарок, закупленных с 2023 года на три-четыре года. Инвестор такси «Шоколад» Спартак Заболотский сообщил, что в Москве в 2023 году приобрели 27 тыс. импортных машин, из них 90% в лизинг, и в 2026–2027 годах их нужно выкупить. Однако зарегистрировать в реестр для работы в такси не получится, поэтому их придется продавать. По оценке Заболотского, из бизнеса выйдут 20–25 тыс. трехлетних иномарок, а на замену подойдут только «Лады» или «Москвичи».
По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), сейчас в такси работает 791 тыс. автомобилей с разрешением, из которых в 2022–2024 годах зарегистрировали 336 тыс., но лишь 15% — Lada и 2% — «Москвич». Популярны Haval, Geely, Belgee и Solaris. Агентство «Автостат» подсчитало, что такие подержанные машины теряют свыше 50% стоимости: кроссовер Haval Jolion, купленный за 2,22 млн руб. в 2022 году, в 2025-м стоит 980 тыс. руб., против 1,68 млн руб. за аналог от частного владельца.