В следующем году тарифы на автомобильные грузоперевозки в России могут вырасти на 20%, прогнозируют эксперты. По их словам, себестоимость перевозок растет в первую очередь из-за повышения затрат на покупку техники, зарплат персонала, лизинговых платежей и утилизационного сбора. По данным ассоциации «АвтоГрузЭкс», многие российские компании из этой сферы заканчивают 2024 год с убытками. Бизнес уже готовит обращение в Минтранс и Минпромторг.

Снижение рентабельности грузоперевозок может привести к уходу с рынка наименее устойчивых игроков и впоследствии к нехватке техники для доставки грузов, предупреждают эксперты.

Согласно обзору комитета по транспортной логистике «Деловой России» и «АвтоГрузЭкс», подготовленному при участии транспортных компаний Dentro и ГЛТ, автомобильные грузоперевозки могут подорожать на 20% в 2025 году.

Главной причиной является рост себестоимости перевозок на фоне повышения затрат на покупку техники и зарплаты персонала, отметил президент «АвтоГрузЭкса» Вадим Филатов.

По данным HeadHunter и ассоциации, за период с января по июнь этого года средняя зарплата водителей грузовиков выросла на 74%, до 131 тыс. руб., однако дефицит таких кадров растет.

Кроме того, согласно обзору, из-за увеличения ключевой ставки рост лизинговых платежей на грузовики составил 26–27% год к году.

Эксперты также указывают на повышение утилизационного сбора. С 1 октября 2024 года для иностранных седельных тягачей он вырос на 41,1%, до 2,46 млн руб., а для полуприцепов — на 54%, до 1,11 млн руб.

В таких условиях многие перевозчики вынуждены ограничивать обновление и пополнение автопарков, отмечает технический директор Dentro Илез Хамурзиев.

Увеличение себестоимости перевозок, затрат на закупку техники, снижение рентабельности компаний может привести к уходу с рынка наименее устойчивых игроков уже в этом году, прогнозирует Филатов.

Это, в свою очередь, может привести к нехватке техники для доставки грузов по всей стране и резкому росту тарифов на грузоперевозки, отмечает эксперт.

На практике рентабельность крупных автоперевозчиков составит «минус 17%», заявил президент «Итеко» Евгений Бабаев. Он пояснил, что речь идет об операционном убытке.

«Если в рейс вложены 100 руб., а на финише компания заработала 83 руб., то как раз можно говорить об отрицательной рентабельности в 17%», — добавил он.

Представители отрасли озвучат предлагаемые меры поддержки перевозчиков на пресс-конференции 11 декабря и направят их в госорганы, заявил Филатов.

Ранее стало известно, что средний срок кредита на автомобили с пробегом в октябре увеличился до 78 месяцев, что на год больше, чем по кредитам на новые. Несмотря на то что средний размер автокредитов сравнялся в обоих сегментах и сейчас находится на уровне 1,5 млн руб., разница в ставках значительная.