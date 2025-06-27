США и Китай 25 июня заключили торговое соглашение, заявил американский президент Дональд Трамп в Белом доме. Министр торговли страны Говард Лютник сообщил Bloomberg, что документ закрепляет договоренности, достигнутые на переговорах. Подробности соглашения не раскрываются.

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Республиканец также предположил, что следующей страной, с которой Соединенные Штаты заключат сделку, может стать Индия. Он предупредил, что Вашингтон «не собирается заключать сделки со всеми»: некоторым странам «просто будет отправлено письмо» с уведомлением о величине тарифов.

В начале июня в Лондоне прошел второй раунд торговых переговоров. По итогам Трамп заявил в Truth Social, что стороны договорились снизить пошлины: США — со 145% до 55% на китайские товары, Китай — с 125% до 10% на американские. Также США вновь разрешат китайским студентам обучаться в своих вузах.

Ранее, в апреле, Трамп объявил о введении «взаимных» тарифов для 180 стран, но предоставил отсрочку для 75 из них, пообещав 90 торговых сделок за 90 дней.

По данным Newsweek, подписано лишь соглашение с Великобританией. Лютник заявил, что в ближайшее время будет заключено еще десять сделок с основными торговыми партнерами.