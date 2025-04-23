Самолеты Boeing могут подорожать до $1 млн, если другие страны введут ответные пошлины на американские товары. А уже действующие тарифы США могут привести к резкому росту стоимости в сегменте самолетостроения из-за зависимости компании от зарубежных поставщиков.

Peter Cziborra/Reuters

Это произошло в дополнение к сбоям в системе безопасности и контроля качества, которые привели к смертельным случаям и приостановке полетов самолетов компании, забастовке, которая остановила большую часть производства на два месяца в конце прошлого года, и резкому падению спроса на ее продукцию во время пандемии.

По словам Рона Эпштейна, аналитика аэрокосмической отрасли в Bank of America, тарифная война — это последнее, что сейчас нужно Boeing, а американская аэрокосмическая промышленность — это последний сектор, который администрация Трампа, возможно, захочет наказать.

Несмотря на многочисленные проблемы, Boeing подсчитала, что в компании 1,6 млн сотрудников, из них почти 150 тыс. в США.

Помимо прямого экономического воздействия, проблемы Boeing и европейского конкурента Airbus могут отразиться на всей мировой авиационной отрасли, поскольку возможные задержки поставок новых самолетов негативно скажутся на найме персонала.

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Компания уже столкнулась с трудностями, когда два самолета Boeing по прибытию в Китай были возвращены на завод компании в Сиэтле.

Китай является крупнейшим и наиболее быстрорастущим рынком коммерческих самолетов. Согласно недавнему анализу Boeing, китайские авиакомпании, как ожидается, приобретут 8 830 новых самолетов в течение следующих 20 лет, что составляет 10–15% мирового спроса, сообщил Ричард Абулафия, управляющий директор AeroDynamic Advisory.

Однако торговая напряженность между Америкой и Китаем уже привела к тому, что Boeing уступила позиции в этом регионе своему европейскому конкуренту Airbus.

Китайские клиенты заказали 122 самолета Boeing в 2017 и 2018 году. За шесть лет с тех пор заказы упали до 28 самолетов, в основном для грузовых или от китайских лизинговых компаний, которые могли бы покупать их от имени авиакомпаний за пределами Китая.

Boeing не сообщала ни об одном заказе на пассажирские самолеты от китайских авиакомпаний с 2019 года.

Чтобы обойти пошлины, компания не может просто строить самолеты на другом заводе за пределами США. Boeing является крупнейшим экспортером страны, и в отличие от других транснациональных американских компаний ее производство находится исключительно внутри страны.

Более того, около 80% ее коммерческих самолетов предназначены для иностранных авиакомпаний, заявил генеральный директор Boeing Келли Ортберг в недавних показаниях в Конгрессе.

Dan Catchpole/Reuters

В среду Boeing сообщила о меньших, чем ожидалось, 49 центов на акцию, основных операционных убытках в первом квартале, менее половины сопоставимых убытков за год. Ортберг привел несколько показателей, которые продемонстрировали улучшение в работе компании, но признал, что торговые вопросы могут стать проблемой в будущем.

У Boeing по-прежнему огромный портфель заказов от китайских авиакомпаний — 195 самолетов. У компании также есть заказы на 678 дополнительных самолетов от неустановленных авиакомпаний, большинство из которых также могут быть из Китая.

Компания, вероятно, сможет найти альтернативных покупателей, даже если заказы от Китая будут отменены. Ортберг сообщил CNBC в среду, что в этом году планировалось поставить в Китай около 50 самолетов и что Boeing сможет найти других покупателей для этих самолетов, если китайские пошлины на экспорт из США останутся в силе.

Однако если другие страны также введут тарифы на американские самолеты, это может оказаться труднее осуществить.

Пока только Китай ввел ответные пошлины на американские товары, но и другие страны могут последовать его примеру.

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Но это только часть проблем Boeing. Производство также может стать одной из них, поскольку, согласно недавним показаниям Ортберга в Конгрессе, компания зависит от деталей иностранного производства примерно на 80%.

Например, крылья 787 Dreamliner, самого дорогого самолета Boeing, поставляются из Японии.

Дверная заглушка, вылетевшая в воздухе у самолета 737 Max в январе 2024 года, была от поставщика из Малайзии, хотя проблемы были вызваны не поставщиком, а компанией Boeing, которая не заменила четыре болта, необходимые для фиксации дверной заглушки на месте.

Поиск новых американских поставщиков может оказаться особенно сложным: каждая новая деталь и поставщик из США должны будут проходить повторную сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации, и этот процесс сам по себе может занять более года.

Остаются иностранные детали и пошлины, которые нужно платить, что удорожает строительство самолета стоимостью от $50 млн до $100 млн еще на миллионы. Delta уже официально заявила, что не будет платить пошлины за заказанные ею самолеты Airbus, которые собираются в Европе.

Boeing, конечно, не может позволить себе эти расходы. Компания не сообщала о годовой прибыли с 2018 года, получив совокупные операционные убытки в размере $51 млрд.

Ортберг признал, что существуют опасения по поводу давления, которое тарифы окажут на поставщиков, и что это может вызвать собственные производственные проблемы у Boeing.