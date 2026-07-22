Логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске временно приостановили работу после ночной атаки беспилотников. Об этом журналистам сообщили в объединенной компании Wildberries & Russ (RWB).

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

По последним данным, в результате падения обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре один человек погиб, еще десять пострадали. Четверых пострадавших доставили в больницы, остальным шестерым медицинскую помощь оказали на месте.

В Невинномысске число пострадавших увеличилось до пяти человек, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Медицинскую помощь им оказали амбулаторно, госпитализация никому не потребовалась.

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После атаки на складской комплекс в Невинномысске прокуратура Ставропольского края открыла горячую линию для граждан.

Глава Wildberries Татьяна Ким позднее заявила, что компания окажет пострадавшим всю необходимую помощь. По ее словам, специалисты Wildberries вместе с профильными службами уже ликвидируют последствия атаки, а актуальная информация для партнеров будет появляться на портале для продавцов.

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