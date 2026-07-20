Восстановление логистических объектов Wildberries после атак БПЛА в Московской и Тамбовской областях может обойтись в 35,8 млрд рублей. С учетом уничтоженных товаров продавцов совокупный ущерб может достичь 100 млрд руб., считают участники рынка.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Оценки разошлись из-за разных расчетов стоимости строительных работ. Гендиректор ГК «Мета» Максим Лещев исходил из 100 тыс. рублей за 1 кв. м, что довело общую сумму до 35,8 млрд рублей. Другой участник рынка недвижимости оценил восстановление примерно в 21,5 млрд рублей при стоимости 60 тыс. рублей за 1 кв. м. В «Риком-Трасте» стоимость пострадавших объектов оценили более чем в 20 млрд рублей.

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали склады Wildberries в Электростали и Котовске. Пожар полностью уничтожил подмосковный логистический комплекс площадью 250 тыс. кв. м, рассказал источник «Инка» в компании. Площадь второго склада в Тамбовской области составляла 108 тыс. кв. м. Вместе две площадки обеспечивали около 7% логистических мощностей маркетплейса. Товары, находившиеся на пострадавших складах, сняли с продажи.

По данным властей, атаки на склады Wildberries в Котовске и Электростали привели к гибели восьми человек, еще 86 пострадали. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, медицинская помощь потребовалась 25 людям. В Электростали пострадал 61 человек, один из них позднее умер.

Логистический комплекс Wildberries в подмосковном Коледино продолжил работать в штатном режиме, сообщили «Инку» в компании. Перед этим сотрудников эвакуировали в целях безопасности, однако позднее они вернулись на рабочие места.



Читайте также Китайский AliExpress получил доступ к аудитории российского Wildberries

Теперь главным вопросом для Wildberries стала поддержка продавцов, чьи товары хранились на пострадавших складах. Глава компании Татьяна Ким заявила, что маркетплейс рассмотрит компенсации и другие меры финансовой помощи. При этом условия договоров не обязывали Wildberries возмещать стоимость товаров, утраченных из-за атак БПЛА.

RWB уже объявила о временной поддержке продавцов. Компания предоставит скидки на хранение на части складов на 45 дней и бесплатно доставит товары на региональные объекты. WB Банк предложит предпринимателям отсрочку по выплатам сроком до шести месяцев. Итоговый объем помощи определят после оценки ущерба, которая займет около 30 дней.

Для части продавцов вопрос компенсаций может оказаться критическим. По оценке экспертов, основная доля ущерба пришлась на уничтоженные товарные запасы, которые для многих предпринимателей служили главным оборотным капиталом. Большинство стандартных страховых программ не покрывали ущерб от атак БПЛА, а ответственность маркетплейса ограничивалась условиями договоров.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.

