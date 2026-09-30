Технологические компании начали вводить правила для сотрудников, которые используют ИИ при подготовке текстов. В одних случаях авторов просят прямо указывать, что материал написан с помощью нейросети, в других для этого придумали менее формальную маркировку. Например, в одном из стартапов сгенерированный ИИ текст помечают эмодзи стейка.

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О новых правилах, в частности, рассказал сооснователь ИИ-стартапа Clay Вэрун Ананд. Компания не запрещает сотрудникам обращаться к чат-ботам во время мозгового штурма или использовать их для подготовки черновиков. Однако перед отправкой материала автор должен убедиться, что весь итоговый текст действительно отражает его собственные мысли.

В Clay исходят из того, что написание текста само по себе является частью процесса мышления. Поэтому сотрудник должен понимать каждую мысль в документе и быть готов объяснить ее коллегам, даже если при подготовке материала использовал ИИ. Сослаться в ответ на замечание на то, что спорную фразу написала нейросеть, по правилам компании нельзя.

Свои правила появились и в других технологических компаниях. В Figma сотрудники, которые использовали ИИ при написании текста, должны ставить в начале материала пометку written with AI — «написано с помощью ИИ». О таком требовании рассказал гендиректор компании Дилан Филд.

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В ИИ-стартапе Dupe.com выбрали куда менее формальную маркировку. Если сотрудник вставляет в материал текст, написанный нейросетью, он добавляет эмодзи стейка, рассказал основатель компании Бобби Гошал. Это отсылка к выражению meat proxy. Так в компании обозначают человека, который выступает своего рода «прокси» для сгенерированных машиной слов.

В некоторых компаниях пошли дальше и полностью запретили ИИ-тексты для отдельных задач. Сотрудник исследовательского стартапа Exa Ишан Госвами рассказал, что внешние коммуникации компании — в том числе публикации в LinkedIn и X — нельзя писать с помощью ИИ. По его словам, такие тексты сотрудники должны готовить самостоятельно: «Если вы не потратили время на то, чтобы написать это, почему кто-то должен тратить время на чтение».

Маркировка ИИ-текстов постепенно выходит и за рамки внутренних корпоративных правил. В августе Anthropic начала встраивать невидимые водяные знаки в тексты, созданные новыми моделями Claude, после присоединения к требованиям прозрачности в рамках европейского регулирования ИИ. Такая метка переносится вместе с текстом при копировании и может сохраниться даже после части правок, объясняет компания.

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