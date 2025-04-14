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Технические знания основателей стартапов стали менее значимы для венчурных инвесторов из-за вайбкодинга

Технические знания основателей стартапов стали менее значимы для венчурных инвесторов из-за вайбкодинга

Вайбкодинг (vibe coding) изменил представление инвесторов о навыках, которые они считают приоритетными для основателей стартапов, сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на экспертов. Теперь их интересуют предметные знания предпринимателя об области, в которой будет применяться технический продукт, деловые навыки и владение инструментами искусственного интеллекта (ИИ).

Фото: Unsplash

Вайбкодинг — это метод программирования, основанный на использовании больших языковых моделей (LLM) и ИИ для создания кода на основе описания задачи на естественном языке. Так, программист описывает чат-боту, какой продукт он хочет видеть, и тот выдает код.

«Наблюдается смещение фокуса от чисто технических навыков к предметным знаниям», — отметил партнер венчурного фонда Oxx, специализирующегося на программном обеспечении, Боб Томас.

Он добавил, что венчурные инвесторы активно ищут основателей, которые лучше разбираются в инструментах ИИ, особенно если речь идет о ранних стартапах.

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Однако «технические» стартаперы останутся востребованы, считает генеральный партнер Touring Capital Прия Сайпрасад. Так, инвесторы, поддерживающие молодые компании на более поздних этапах, также хотят, чтобы они обладали «определенным уровнем надежности, масштабируемости и завершенности с точки зрения разработки программного обеспечения», полагают специалисты.

«Вместо того, чтобы активно писать код и создавать привлекательные функции с нуля, большая часть времени технической команды будет уходить на то, чтобы повысить вовлеченность в продукт, его привлекательность, стоимость перехода и постоянно растущую окупаемость инвестиций для конечного пользователя или покупателя», — добавила Сайпрасад.

По мнению экспертов, инвесторы все чаще ищут основателей с «архитектурным мышлением», то есть тех, кто может видеть общую картину, а не обязательно писать каждую строку кода.

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