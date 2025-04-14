Вайбкодинг (vibe coding) изменил представление инвесторов о навыках, которые они считают приоритетными для основателей стартапов, сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на экспертов. Теперь их интересуют предметные знания предпринимателя об области, в которой будет применяться технический продукт, деловые навыки и владение инструментами искусственного интеллекта (ИИ).

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Вайбкодинг — это метод программирования, основанный на использовании больших языковых моделей (LLM) и ИИ для создания кода на основе описания задачи на естественном языке. Так, программист описывает чат-боту, какой продукт он хочет видеть, и тот выдает код.

«Наблюдается смещение фокуса от чисто технических навыков к предметным знаниям», — отметил партнер венчурного фонда Oxx, специализирующегося на программном обеспечении, Боб Томас.

Он добавил, что венчурные инвесторы активно ищут основателей, которые лучше разбираются в инструментах ИИ, особенно если речь идет о ранних стартапах.

Однако «технические» стартаперы останутся востребованы, считает генеральный партнер Touring Capital Прия Сайпрасад. Так, инвесторы, поддерживающие молодые компании на более поздних этапах, также хотят, чтобы они обладали «определенным уровнем надежности, масштабируемости и завершенности с точки зрения разработки программного обеспечения», полагают специалисты.

«Вместо того, чтобы активно писать код и создавать привлекательные функции с нуля, большая часть времени технической команды будет уходить на то, чтобы повысить вовлеченность в продукт, его привлекательность, стоимость перехода и постоянно растущую окупаемость инвестиций для конечного пользователя или покупателя», — добавила Сайпрасад.

По мнению экспертов, инвесторы все чаще ищут основателей с «архитектурным мышлением», то есть тех, кто может видеть общую картину, а не обязательно писать каждую строку кода.