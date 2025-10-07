В рамках рекламной кампании нового альбома певица Тейлор Свифт запустила совместно с Google квест в браузере, где фанатам предстояло разгадывать шифры и открывать «волшебные» двери. Однако фанаты создали свой квест — найти признаки ИИ в видео с подсказками и раскритиковать звезду.

Alice Grisólio Caldeira / Pinterest

В честь выхода альбома The Life of a Showgirl Тейлор Свифт запустила онлайн-квест для поклонников. Когда фанаты начали искать информацию о певице в Google, они столкнулись с загадочным сообщением: «12 городов, 12 дверей, 1 видео, чтобы открыть». Суть игры заключалась в том, чтобы найти 12 дверей, отсканировать QR-коды на них и получить доступ к уникальным видео с подсказками. Для открытия очередной двери нужно было нажать 12 млн раз на виртуальную кнопку «постучать». Когда все двери были открыты, фанаты получили доступ к видео на песню «Судьба Офелии» на YouTube.

Видео с подсказками в рамках квеста / @venturetwins/X

Фанатам Свифт понравились головоломки, но некоторые из них выразили недовольство 12 видеороликами с подсказками. Они заметили, что некоторые клипы выглядят слишком искусственно и начали играть в детективов — анализировать видеоклипы в поисках признаков ИИ.

Можно предположить, что эти видео могли быть созданы с помощью продуктов искусственного интеллекта Google. Учитывая демонстрацию OpenAI своего нового видеогенератора Sora 2, сотрудничество с Тейлор Свифт стало отличной возможностью для Google продемонстрировать миллионам поклонников певицы возможности модели Veo 3.

Google не ответила на запрос, как были созданы видеоролики и использовала ли компания в работе над акцией со Свифт технологии искусственного интеллекта. Певица также не комментировала ситуацию. Однако исполнитель и техногигант уже сотрудничали в прошлом для подобных рекламных мероприятий.

Использование ИИ в творчестве — деликатный вопрос. Некоторые артисты считают, что эти инструменты могут помочь им, в то время как другие протестуют против обучения больших языковых моделей на их работах без согласия, что фактически использует произведения для создания технологий, угрожающих их заработку.