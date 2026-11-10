Telegram выпустил обновление Bot API 10.4, которое позволяет разработчикам отправлять пользователям интерактивные HTML-виджеты прямо внутри сообщений. Они могут содержать собственные интерфейсы, кнопки и другие элементы управления, обмениваться данными с ботом и обновляться без отправки нового сообщения. Обновление также расширяет возможности интеграции с TON Wallet и добавляет инструменты для персональных ответов в групповых чатах.

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Главное нововведение — метод sendWidget, с помощью которого боты могут отправлять сообщения с HTML-кодом виджета. Его интерфейс может включать динамические элементы, а размеры — настраиваться под содержимое. Пользователь взаимодействует с ним непосредственно в переписке: отправляет запросы и получает ответы, а бот может менять содержимое уже опубликованного виджета.

Размер HTML-кода ограничен 32 КБ, а после сжатия не должен превышать 4 КБ. Это позволяет создавать небольшие интерфейсы для конкретных задач, но не полноценные приложения со сложной логикой. Например, компания сможет встроить в сообщение интерактивный каталог, форму для заявки, простой подбор товара или игру.

Отдельная возможность — общие виджеты. Разработчик может повторно использовать один и тот же интерфейс в разных сообщениях, а затем обновлять его централизованно. Это может пригодиться компаниям, которые распространяют один сервис через несколько чатов или каналов: например, для отображения актуальных предложений, ассортимента или информации о мероприятиях.

Еще одно направление обновления — интеграция с TON Wallet. Боты смогут взаимодействовать с кошельком Telegram, запрашивать подпись транзакций и получать уведомления о переводах. Также им станет доступна информация из карточек кошелька, включая баланс и данные о коллекционных NFT-стикерах. Это расширяет возможности для сервисов с цифровыми товарами и активами, однако не означает появления универсальной платежной системы внутри каждого виджета, поскольку операции по-прежнему требуют участия пользователя и поддержки со стороны кошелька.

В групповых чатах появятся так называемые эфемерные сообщения — ответы бота, которые видит только пользователь, нажавший соответствующую кнопку. Такая механика позволит не перегружать общую переписку персональными данными и действиями. Так, бот сможет показать одному участнику индивидуальную информацию о заказе, результат теста или персональные настройки, не раскрывая их остальным собеседникам.

В обновление также вошли инструменты для цитирования сообщений с расширенным форматированием и поиска уникальных подарков по названию. Кроме того, пользователи Telegram Premium смогут назначать своим ботам до двух дополнительных имен пользователей с окончаниями agent, ai, app, game и gay. Это упрощает идентификацию ботов по их назначению, в том числе тех, которые позиционируются как ИИ-агенты.

При этом HTML-виджеты не следует путать с Telegram Mini Apps. Последние представляют собой более сложные приложения, которые открываются внутри мессенджера и могут включать каталоги, личные кабинеты и другие многофункциональные интерфейсы.

Новые виджеты рассчитаны на более легкие сценарии и работают непосредственно в сообщении. На момент запуска в рабочей среде их можно отправлять только в личные чаты; такие сообщения автоматически защищены от пересылки. Отправка виджетов через inline-запросы пока также не поддерживается в рабочей среде.

Что это значит для бизнеса

Новые виджеты могут сократить путь от рекламного сообщения до действия пользователя, ведь вместо перехода на сайт или открытия отдельного приложения клиент сможет выполнить простую операцию прямо в переписке. Для разработчиков это дополнительный формат создания сервисов, а для компаний — возможность тестировать новые механики продаж, поддержки и вовлечения аудитории с меньшими затратами на интерфейс.

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