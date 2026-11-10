Telegram выпустил обновление Bot API 10.4, которое позволяет разработчикам отправлять пользователям интерактивные HTML-виджеты прямо внутри сообщений. Они могут содержать собственные интерфейсы, кнопки и другие элементы управления, обмениваться данными с ботом и обновляться без отправки нового сообщения. Обновление также расширяет возможности интеграции с TON Wallet и добавляет инструменты для персональных ответов в групповых чатах.
Главное нововведение — метод sendWidget, с помощью которого боты могут отправлять сообщения с HTML-кодом виджета. Его интерфейс может включать динамические элементы, а размеры — настраиваться под содержимое. Пользователь взаимодействует с ним непосредственно в переписке: отправляет запросы и получает ответы, а бот может менять содержимое уже опубликованного виджета.
Размер HTML-кода ограничен 32 КБ, а после сжатия не должен превышать 4 КБ. Это позволяет создавать небольшие интерфейсы для конкретных задач, но не полноценные приложения со сложной логикой. Например, компания сможет встроить в сообщение интерактивный каталог, форму для заявки, простой подбор товара или игру.
Отдельная возможность — общие виджеты. Разработчик может повторно использовать один и тот же интерфейс в разных сообщениях, а затем обновлять его централизованно. Это может пригодиться компаниям, которые распространяют один сервис через несколько чатов или каналов: например, для отображения актуальных предложений, ассортимента или информации о мероприятиях.
Еще одно направление обновления — интеграция с TON Wallet. Боты смогут взаимодействовать с кошельком Telegram, запрашивать подпись транзакций и получать уведомления о переводах. Также им станет доступна информация из карточек кошелька, включая баланс и данные о коллекционных NFT-стикерах. Это расширяет возможности для сервисов с цифровыми товарами и активами, однако не означает появления универсальной платежной системы внутри каждого виджета, поскольку операции по-прежнему требуют участия пользователя и поддержки со стороны кошелька.
В групповых чатах появятся так называемые эфемерные сообщения — ответы бота, которые видит только пользователь, нажавший соответствующую кнопку. Такая механика позволит не перегружать общую переписку персональными данными и действиями. Так, бот сможет показать одному участнику индивидуальную информацию о заказе, результат теста или персональные настройки, не раскрывая их остальным собеседникам.
В обновление также вошли инструменты для цитирования сообщений с расширенным форматированием и поиска уникальных подарков по названию. Кроме того, пользователи Telegram Premium смогут назначать своим ботам до двух дополнительных имен пользователей с окончаниями agent, ai, app, game и gay. Это упрощает идентификацию ботов по их назначению, в том числе тех, которые позиционируются как ИИ-агенты.
При этом HTML-виджеты не следует путать с Telegram Mini Apps. Последние представляют собой более сложные приложения, которые открываются внутри мессенджера и могут включать каталоги, личные кабинеты и другие многофункциональные интерфейсы.
Новые виджеты рассчитаны на более легкие сценарии и работают непосредственно в сообщении. На момент запуска в рабочей среде их можно отправлять только в личные чаты; такие сообщения автоматически защищены от пересылки. Отправка виджетов через inline-запросы пока также не поддерживается в рабочей среде.
Новые виджеты могут сократить путь от рекламного сообщения до действия пользователя, ведь вместо перехода на сайт или открытия отдельного приложения клиент сможет выполнить простую операцию прямо в переписке. Для разработчиков это дополнительный формат создания сервисов, а для компаний — возможность тестировать новые механики продаж, поддержки и вовлечения аудитории с меньшими затратами на интерфейс.
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